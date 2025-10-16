Жених уже здесь: образ кота во время свадьбы одной пары рассмешил сеть (фото)
Одни супруги проводили свадьбу, на которой переодели своего пушистого любимца. Образ котика в элегантном наряде на праздновании вызвал шквал комментариев в поддержку четвероногого.
Пушистый этой семьи был одет в костюмчик, который напоминал жениха во время торжества, как видно на опубликованной фотографии в Reddit.
Фото с котом стало популярным в сети — набрало более 74 тыс. реакций. На изображении можно увидеть хорошо одетого кота на детской коляске в образе жениха.
"Жених уже прибыл", — говорится в описании к фото.
Пока точно неизвестно, где и когда именно была сделана фотография. Сам автор поста не сообщил дополнительных деталей.
Что говорят в сети
В комментариях к популярному посту, большинство юзеров отметить стильный образ кота. Больше всего поддержки получили такие реплики:
- "Просто посмотрите, как он держится — он знает, что он звезда!";
- "Какой изящный джентльмен!";
- "Это фото каждый раз выбивает меня из колеи";
- "Королевский, уравновешенный и полностью контролирует ситуацию";
- "Хочу увидеть его невесту-кошку!".
