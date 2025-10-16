Жених уже здесь: образ кота во время свадьбы одной пары рассмешил сеть (фото)

Одни супруги проводили свадьбу, на которой переодели своего пушистого любимца. Образ котика в элегантном наряде на праздновании вызвал шквал комментариев в поддержку четвероногого.

Related video

Пушистый этой семьи был одет в костюмчик, который напоминал жениха во время торжества, как видно на опубликованной фотографии в Reddit.

Фото с котом стало популярным в сети — набрало более 74 тыс. реакций. На изображении можно увидеть хорошо одетого кота на детской коляске в образе жениха.

Кот в образе жениха на свадьбу в образе жениха Фото: Reddit

"Жених уже прибыл", — говорится в описании к фото.

Пока точно неизвестно, где и когда именно была сделана фотография. Сам автор поста не сообщил дополнительных деталей.

Что говорят в сети

В комментариях к популярному посту, большинство юзеров отметить стильный образ кота. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Просто посмотрите, как он держится — он знает, что он звезда!";

"Какой изящный джентльмен!";

"Это фото каждый раз выбивает меня из колеи";

"Королевский, уравновешенный и полностью контролирует ситуацию";

"Хочу увидеть его невесту-кошку!".

Ранее Фокус рассказывал, что кошки в платьях стали подружками невесты. Жених и невеста были очень довольны тем, что свидетелями на их свадьбе стали домашние животные.

Впоследствии стало известно, как утка забавно вышла на свадьбу вместо невесты. 28-летняя американка Мишель готовилась к выходу подруги-невесты, но перед прибытием женщины ее опередила обычная утка, которая вызвала смех среди присутствующих, так и пользователей.