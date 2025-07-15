Опередила конкурентку: утка забавно вышла на свадьбу вместо невесты (видео)

28-летняя американка Мишель готовилась к выходу подруги-невесты к алтарю на ее свадьбе. Но перед прибытием женщины ее опередила обычная утка, которая вызвала смех и оживленную реакцию как среди присутствующих, так и пользователей.

Related video

Сама невеста говорит, что появление пернатой стало своеобразным знаком удачи, а ее выход сняла лучшая подруга невесты на видео в TikTok.

Ролик с уткой стал очень вирусным в соцсети, набрав 8,4 млн просмотров, более 1,3 млн лайков и сотни комментариев к нему. На обнародованных кадрах можно увидеть, как утка гордо прошлась по центральной аллее перед прибытием невесты.

"POV: Невеста готова идти по центральной аллее, но эта утка имела другие планы. Серьезно, почему она прошла прямо к ее месту?" — подписала свое видео Мишель.

По ее словам, она живет в живет в Нью-Йорке, но приехала на свадьбу в Дании. Она объяснила, что ее лучшая подруга Габи познакомилась с женихом во время учебы за границей в Копенгагене.

Это волшебное событие произошло в "красивом саду на месте проведения, где были установлены скамейки и цветы". Когда гости расселись и ждали музыки для выхода свадебной процессии, один из гостей заметил, как утка идет по аллее.

"Сразу все начали наблюдать за ее главным моментом и мы все хохотали. Все гости и невесты считали это очень смешным. Некоторые даже восприняли это как знак удачи", — рассказала женщина журналистам Newsweek.

Мишель добавляет, что свадебная утка стала знаковой частью истории Габи и ее жениха. Она убеждена, что это стало напоминанием о том, что даже в самые тщательно спланированные дни природа умеет добавить свою особую нотку.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео, юзеры не стеснялись высказывать свои предположения, почему пернатая прошла путем невесты на свадьбе. Больше всего корреспондентам понравились следующие реплики:

"Если человек проходит мимо стаи уток, думаете ли вы, что утки смеются над нами?";

"Не понимаю, почему вы смеетесь... невеста очевидно превратилась в утку, и единственный способ вернуться — это поцелуй настоящей любви, которого она никогда не получит, потому что все думают, что это просто утка — так что теперь она обречена быть уткой навсегда."

"Кто-то должен поискать духовное значение присутствия этой утки. Моя интуиция подсказывает, что это был визит духа";

"Опередила конкурентку без вариантов";

"Кто здесь в невесте? Никого? Тогда я уйду".

Ранее Фокус сообщал, как лев "ворвался" на свадьбу влюбленной пары. Во Флориде (США) пара отпраздновала свадьбу в зоопарке, где неожиданным гостем на церемонии стал лев, который наблюдал за молодоженами сквозь стекло нового вольера.

Впоследствии стало известно, что девушка привела пса в качестве спутника на свадьбу. Одетый в пиджак и галстук-бабочку, пес покорил гостей и стал звездой в социальных сетях.