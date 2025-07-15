Випередила конкурентку: качка кумедно вийшла на весілля замість нареченої (відео)

28-річна американка Мішель готувалася до виходу подруги-нареченої до вівтаря на її весіллі. Та перед прибуттям жінки її випередила звичайна качка, яка викликала сміх та жваву реакцію як серед присутніх, так і користувачів.

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Сама наречена каже, що поява пернатої стала своєрідним знаком удачі, а її вихід зняла найкраща подруга нареченої на відео в TikTok.

Ролик з качкою став дуже вірусним в соцмережі, набравши 8,4 млн переглядів, понад 1,3 млн лайків та сотні коментарів до нього. На оприлюднених кадрах можна побачити, як качка гордо пройшлася центральною алеєю перед прибуттям нареченої.

"POV: Наречена готова йти центральною алеєю, але ця качка мала інші плани. Серйозно, чому вона пройшла прямо до її місця?" — підписала своє відео Мішель.

За її словами, вона мешкає в живе в Нью-Йорку, але приїхала на весілля в Данії. Вона пояснила, що її найкраща подруга Габі познайомилася з нареченим під час навчання за кордоном у Копенгагені.

Ця чарівна подія відбулася в "гарному саду на місці проведення, де були встановлені лавки та квіти". Коли гості розсілися та чекали музики для виходу весільної процесії, один із гостей помітив, як качка йде алеєю.

"Відразу всі почали спостерігати за її головним моментом і ми всі реготали. Усі гості та наречені вважали це дуже смішним. Деякі навіть сприйняли це як знак удачі", — розповіла жінка журналістам Newsweek.

Мішель додає, що весільна качка стала знаковою частиною історії Габі та її нареченого. Вона переконана, що це стало нагадуванням про те, що навіть у найретельніше сплановані дні природа вміє додати свою особливу нотку.

Реакція соцмереж

У коментарях до відео, юзери не соромилися висловлювати свої припущення, чому перната пройшла шляхом нареченої на весіллі. Найбільше дописувачам сподобалися наступні репліки:

"Якщо людина проходить повз зграю качок, чи думаєте ви, що качки сміються з нас?";

"Не розумію, чому ви смієтеся… наречена очевидно перетворилася на качку, і єдиний спосіб повернутися — це поцілунок справжньої любові, якого вона ніколи не отримає, бо всі думають, що це просто качка — тож тепер вона приречена бути качкою назавжди."

"Хтось має пошукати духовне значення присутності цієї качки. Моя інтуїція підказує, що це був візит духа";

"Випередила конкурентку без варіантів";

"Хто тут у наречені? Нікого? Тоді я піду".

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Згодом стало відомо, що дівчина привела пса як супутника на весілля. Одягнений у піджак і краватку-метелика, пес підкорив гостей і став зіркою в соціальних мережах.