21 рік без відповідей: поліція заявила про прорив у справі "жінки з німецькими ключами" (фото)

В липні 2004 року поліція Нідерландів виявила тіло жінки, особу якої не могли встановити протягом понад 20 років. Серед її речей були знайдені ключі німецького виробництва, що й дало назву цій справі.

В жовтні 2025 року Інтерпол здійснив прорив у загадковій справі загибелі невідомої та назвав її ім'я, йдеться в заяві організації.

Історія цього розслідування почалася 4 липня 2004 року, коли мешканець Нідерландів виявив тіло невідомої жінки серед піщаних дюн у заповіднику Мейєндел поблизу Гааги. Загибла була одягнена в кілька шарів одягу, нетипових для літньої пори, а явних слідів боротьби на тілі не було знайдено.

Крім того, знайдені при ній окуляри, ключі та одяг вказували на німецьке походження. Копи намагалися знайти підказку до встановлення особистості загиблої, і саме ключ міг вивести поліцію на нові дані.

Ключі виробництва ФРН дали назву гучній справі Фото: Відкриті джерела

Правоохоронці змогли за номер серії ключів вийти на компанію в місті Ботроп, розташованого поблизу нідерландського кордону. Однак тут копів спіткала невдача — архіви компанії згоріли в пожежі, що ускладнило пошуки.

Протягом двадцяти років справа, яка зайшла в глухий кут, не мала значних проривів. Копи створили офіційну картку про загиблу, де виклали всі деталі справи, сподіваючись колись отримати нові дані про загиблу.

У 2023-му команда фахівців Інтерполу створила проєкт "Впізнай мене" (Indetify Me), який займався встановленням імен загиблих жінок в Європі. Це дало справі новий імпульс: копи ФРН і Нідерландів почали активно висвітлювати справу невідомої, після чого отримували сотні повідомлень. В один з таких днів до правоохоронців дійшла звістка про німкеню, котра зникла 20 років тому.

Слідчі перевірили інформацію та провели ДНК-аналіз. Результат остаточно підтвердив особистість "жінки з німецькими ключами" — це була Єва Марія Поммер, якій було 35 років на момент загибелі.

"Жінкою з німецькими ключами" була мешканка ФРН Єва Марія Поммер

"Ця ідентифікація — не просто етап у нашій кампанії. Це доказ того, чого ми можемо досягти, коли країни працюють разом", — зазначив генеральний секретар Інтерполу Вальдесі Уркіза.

Наразі правоохоронці не наблизилися до остаточної розгадки в цій справі, а тому намагаються розкрити більше деталей про загиблу. Копи мають кілька версій причин смерті — вбивство, самогубство чи нещасний випадок, однак жодна з них не знайшла повної доказової бази.

Також поліції доведеться встановити, як жінка опинилася в заповіднику, чому влітку на ній була купа одягу, як вона загинула та хто міг її бачити востаннє. Інтерпол додав, що буде вдячний всіх, хто знав пані Поммер, аби надати більше деталей про її життя до моменту загибелі.

