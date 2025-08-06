Тіло зниклого чоловіка знайшли через 28 років: що з ним сталося (фото)

Пастух випадково знайшов тіло місцевого, якого вважали зниклим з 1997 року. Завдяки місцю, де увесь цей час пролежав мертвим Насіруддін, посвідчення в його кишені залишилося недоторканим.

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Саме тіло попри 28 років також дивовижним чином збереглося завдяки льоду. Про несподівану знахідку у гірському районі Кохістан повідомили у пакистанській англомовній газеті The Express Tribune.

1 серпня місцевий пастух Умар Хан, який часто буває в тому районі влітку, виявив труп. Очевидці розповіли, що одяг і фізичні риси загиблого чоловіка здебільшого залишилися неушкодженими.

"Те, що я бачив, було неймовірним. Тіло було неушкодженим. Одяг навіть не був розірваний", — поділився з BBC Urdu пастух.

Завдяки посвідченню особи, яке лежало в його кишені, вдалося встановити, що це — Насіруддін на прізвисько Хаджо, син Бахрама з племені Салех Кхел. Джерела з родини загиблого розповіли ЗМІ, що він зник у 1997 році.

Було відомо, що Насіруддін повертався з долини Сапіт і разом з конем пав у тріщину в льодовику. Інтенсивні пошуки результату не дали — жодних слідів чоловіка не виявили, тож його визнали зниклим безвісти. Через 28 років його тіло вдалося виявити завдяки таненню льодовика.

За даними ЗМІ, у Насіруддіна залишились дружина й двоє дітей. Того дня, коли він зник, його разом з братом змусила вирушити у подорож сімейна ворожнеча. В момент падіння у так званій Долині Леді була хуртовина.

Місцеві повідомили, що за кілька років після зникнення Насіруддіна його сім’я емігрувала до сусіднього Алайського тегіла через жорстоку родинну ворожнечу. Молодшого брата загиблого, Гардезі, вбили у суперечці про честь, і у сім’ї почалися юридичні проблеми. Вважалося, що сам Насіруддін та інший його брат Касіруддін переховувались увесь цей час.

Зворотня сторона посвідчення, знайденого у кишені Фото: The Express Tribune

Відставний поліціянт з цього району Абдул Азіз пояснив, що наприкінці 1990-х років контролю правоохоронців був обмеженим і багато справ залишалися незареєстрованими або нерозкритими. Зрештою був арештований батько сімейства — Бахрома, але позивач не був зацікавлений у притягненні його до відповідальності, тому чоловіка відпустили.

Касіруддін поспілкувався з журналістами і зізнався, що у день гибелі брата був разом з ним. Чоловіки обрали нетрадиційний маршрут через гори, щоб уникнути потенційної загрози, адже почули постріли. Намагаючись втекти, Насіруддін вирішив сховатись у крижаній печері. Після цього його вже ніхто не бачив.

Тіло шукали у льодовику, але не знайшли. Проте на місці тоді провели символічну похоронну молитву. Тепер Касіруддіну належить вирішити, ховати останки брата поблизу місця, де сталася трагедія, чи переди їх на батьківщину предків, куди сім’я повернулась після зникнення Насіруддіна.

Професор Університету COMSATS Мухаммад Білал пояснив, що тіло так добре збереглося за 28 років завдяки умовам, в яких воно перебувало. Йдеться про екстремальний холод, низьку вологість, знижений вміст кисню і сніговий покрив всередині льодовиків, які сприяють природному процесу муміфікації. Це дозволяє останкам зберігатись не лише десятиліттями, але й століттями.

Водночас доктор Аднан Ахмад Тахір повідомив, що льодовики на півночі Пакистану швидко тануть. У 2025 році у двох провінціях зафіксували рекордну температуру, що лише прискорило процес і оголосило те, що ховав лід.

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