Тело пропавшего мужчины нашли спустя 28 лет: что с ним произошло (фото)

Пастух случайно нашел тело местного, которого считали пропавшим с 1997 года. Благодаря месту, где все это время пролежал мертвым Насируддин, удостоверение в его кармане осталось нетронутым.

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Само тело несмотря на 28 лет также удивительным образом сохранилось благодаря льду. О неожиданной находке в горном районе Кохистан сообщили в пакистанской англоязычной газете The Express Tribune.

1 августа местный пастух Умар Хан, который часто бывает в том районе летом, обнаружил труп. Очевидцы рассказали, что одежда и физические черты погибшего мужчины по большей части остались неповрежденными.

"То, что я видел, было невероятным. Тело было неповрежденным. Одежда даже не была разорвана", — поделился с BBC Urdu пастух.

Благодаря удостоверению личности, которое лежало в его кармане, удалось установить, что это — Насируддин по прозвищу Хаджо, сын Бахрама из племени Салех Кхел. Источники из семьи погибшего рассказали СМИ, что он исчез в 1997 году.

Было известно, что Насируддин возвращался из долины Сапит и вместе с лошадью упал в трещину в леднике. Интенсивные поиски результата не дали — никаких следов мужчины не обнаружили, поэтому его признали пропавшим без вести. Через 28 лет его тело удалось обнаружить благодаря таянию ледника.

По данным СМИ, у Насируддина остались жена и двое детей. В тот день, когда он исчез, его вместе с братом заставила отправиться в путешествие семейная вражда. В момент падения в так называемой Долине Леди была метель.

Местные сообщили, что через несколько лет после исчезновения Насируддина его семья эмигрировала в соседний Алайский тегил из-за жестокой семейной вражды. Младшего брата погибшего, Гардези, убили в споре о чести, и у семьи начались юридические проблемы. Считалось, что сам Насируддин и другой его брат Касируддин скрывались все это время.

Обратная сторона удостоверения, найденного в кармане Фото: The Express Tribune

Отставной полицейский из этого района Абдул Азиз объяснил, что в конце 1990-х годов контроль правоохранителей был ограниченным и многие дела оставались незарегистрированными или нераскрытыми. В конце концов был арестован отец семейства — Бахрома, но истец не был заинтересован в привлечении его к ответственности, поэтому мужчину отпустили.

Касируддин пообщался с журналистами и признался, что в день гибели брата был вместе с ним. Мужчины выбрали нетрадиционный маршрут через горы, чтобы избежать потенциальной угрозы, ведь услышали выстрелы. Пытаясь убежать, Насируддин решил спрятаться в ледяной пещере. После этого его уже никто не видел.

Тело искали в леднике, но не нашли. Однако на месте тогда провели символическую погребальную молитву. Теперь Касируддину предстоит решить, хоронить останки брата вблизи места, где произошла трагедия, или переди их на родину предков, куда семья вернулась после исчезновения Насируддина.

Профессор Университета COMSATS Мухаммад Билал объяснил, что тело так хорошо сохранилось за 28 лет благодаря условиям, в которых оно находилось. Речь идет об экстремальном холоде, низкой влажности, пониженном содержании кислорода и снежном покрове внутри ледников, которые способствуют естественному процессу мумификации. Это позволяет останкам сохраняться не только десятилетиями, но и веками.

В то же время доктор Аднан Ахмад Тахир сообщил, что ледники на севере Пакистана быстро тают. В 2025 году в двух провинциях зафиксировали рекордную температуру, что лишь ускорило процесс и объявило то, что прятал лед.

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