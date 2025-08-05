"Во все тяжкие" в Индии: два учителя решили заработать и организовали запрещенный бизнес

Двух преподавателей естественных наук арестовали в Раджастане. На съемной квартире они организовали производство мефедрона, вдохновившись известным сериалом.

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В странном реальном инциденте, напоминающем о популярном сериале "Во все тяжкие", в июле 2025 года в Раджастане были арестованы два учителя естественных наук за организацию лаборатории по производству мефедрона (МД) в съемной квартире. Оба были хорошо знакомы с химией и ранее работали преподавателями, сообщает India Herald.

Трейлер сериала "Во все тяжкие"

Учителя использовали свои академические знания для производства синтетических наркотиков. Их нарколаборатория была обнаружена местными властями в ходе планового рейда. Там нашли лабораторное оборудование, химические прекурсоры и готовые наркотики. Дело быстро привлекло общественное внимание из-за поразительного сходства с вымышленной историей учителя химии Уолтера Уайта, ставшего наркобароном из сериала "Во все тяжкие".

Известно, что 25-летний Манодж Бхаргав был одним из лучших учителей местной школы. А 35-летний Индриджит Бишной также был репетитором по физике.

Индийские учителя начали производство наркотиков, вдохновившись сериалом "Во все тяжкие"

По данным Национального центра по борьбе с наркотиками, Бхаргав и Бишной, приехавшие из соседних деревень района и уже торговавшие героином, посмотрели сериал "Во все тяжкие" в прошлом году и решили начать экспериментировать с промышленными химикатами, доступными на местном рынке.

Чуть более двух месяцев назад они, как утверждается, арендовали квартиру за 10 000 рупий (около 5 тысяч гривен) и превратили ее в свою лабораторию, где каждые выходные изготавливали MD. Вскоре они, как утверждается, собрали достаточно оборудования для производства МД в больших количествах.

10 июля, через два дня после ареста Бхаргава и Бишноя, был задержан мужчина, идентифицированный как Ашиш Рати. По данным полиции, Рати и его жена Симран продавали наркотики, предположительно производимые Бхаргавом и Бишноем.

Против обоих, предположительно, возбуждено более 20 уголовных дел. Рати был освобожден под залог по одному из них всего за день до ареста по этому делу. Симран находится в бегах, сообщили официальные лица.

СМИ немного раздули историю, рассказав, что было обнаружено огромное количество мефедрона. Но оказалось, что в ходе рейда было изъято всего 780 граммов наркотика, а общий объем производства оценивался примерно в 5 килограммов — явно не наркопроизводство в промышленных масштабах.

Напомним, испанские медики жалуются на туристов, которые массово передозируются наркотиками на Ибице. Из-за этого местная скорая помощь работает на пределе возможностей и не успевает реагировать на другие вызовы.

А в болотах Гондураса был обнаружен самолет-призрак из США, который перевозил большие партии наркотиков.