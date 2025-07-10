Перевозил кокаин: самолет-призрак из США нашли в болотах Гондураса (фото)

Разбившийся бизнес-джет обнаружили в болотах реки Варунта в Гондурасе. 46 лет назад самолет произвели в США и он был зарегистрирован в Калифорнии, а в Южной Америке он перевозил большие партии наркотиков.

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Самолет-призрак без экипажа и пассажиров нашли в труднодоступном месте. Следователя пришлось высаживать с вертолета, пишет Bild.

Фюзеляж самолета был разорван на куски, а номерной знак закрашен черной краской. Следователи сталкиваются с множеством загадок, поскольку и экипаж, и возможные пассажиры исчезли. Также не обнаружено никаких следов груза. Но силы безопасности Гондураса уверены, что на борту было не менее 400 кг кокаина.

Номерной знако самолета закрасили Фото: Соцсети

По всей видимости, пилоты пытались совершить аварийную посадку на мелководье болота реки Варунта.

46-летний самолёт (вместимостью от шести до восьми мест) имеет регистрационный номер N10TN. Вернее, когда-то имел. Следователи установили, что регистрационный номер был закрашен. Остается неясным, было это сделано до, или после катастрофы.

Согласно предварительным данным, самолёт вылетел из Саманы (Доминиканская Республика) вечером 29 июня. Заявленным пунктом назначения был аэропорт имени Мориса Бишопа на Гренаде. Однако экипаж изменил маршрут, отключил транспондер, исчез с радаров, и самолет тайно приземлился на территории Венесуэлы.

Днем позже самолет снова поднялся в воздух и был замечен в воздушном пространстве Никарагуа. После этого он снова исчез. Три дня спустя самолет был найден в джунглях. Разбитый, брошенный, с разграбленным салоном. Но никаких следов экипажа, пассажиров или груза не обнаружено. Были ли выжившие или, возможно, тела, а также 400 килограммов кокаина, по мнению следователей, вывезли вертолетом наркокартеля.

В обломках были обнаружены несколько кислородных баллонов, два огнетушителя, iPad и мобильный телефон.

Самолет наркоторговцев разбился в болотах Гондураса Фото: Соцсети

В настоящее время устройства проходят экспертизу. Они могут предоставить информацию о маршруте, контактах или подготовке экипажа. Само воздушное судно зарегистрировано на американскую компанию. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), оно принадлежит компании Pacific Rim Management LLC из Дауни, штат Калифорния, основанной в 2022 году.

Власти Гондураса, Никарагуа и Венесуэлы проводят совместное расследование. Они подозревают, что уничтоженный самолет мог быть частью международной наркосети. Следователи также изучают возможные связи и параллели с известными маршрутами контрабанды в Центральной Америке.

Напомним, ранее в Колумбии полиция впервые захватила беспилотную подлодку наркоторговцев с антенной Starlink.

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