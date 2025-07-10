Перевозив кокаїн: літак-привид зі США знайшли в болотах Гондурасу (фото)

Розбитий бізнес-джет виявили в болотах річки Варунта в Гондурасі. 46 років тому літак виготовили у США і він був зареєстрований у Каліфорнії, а в Південній Америці він перевозив великі партії наркотиків.

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Літак-привид без екіпажу і пасажирів знайшли у важкодоступному місці. Слідчого довелося висаджувати з вертольота, пише Bild.

Фюзеляж літака було розірвано на шматки, а номерний знак зафарбовано чорною фарбою. Слідчі стикаються з безліччю загадок, оскільки і екіпаж, і можливі пасажири зникли. Також не виявлено жодних слідів вантажу. Але сили безпеки Гондурасу впевнені, що на борту було щонайменше 400 кг кокаїну.

Номерний знак літака зафарбували Фото: Соцсети

Очевидно, пілоти намагалися здійснити аварійну посадку на мілководді болота річки Варунта.

46-річний літак (місткістю від шести до восьми місць) має реєстраційний номер N10TN. Вірніше, колись мав. Слідчі встановили, що реєстраційний номер було зафарбовано. Залишається незрозумілим, було це зроблено до, чи після катастрофи.

Згідно з попередніми даними, літак вилетів із Самани (Домініканська Республіка) увечері 29 червня. Заявленим пунктом призначення був аеропорт імені Моріса Бішопа на Гренаді. Однак екіпаж змінив маршрут, відключив транспондер, зник із радарів, і літак таємно приземлився на території Венесуели.

Днем пізніше літак знову піднявся в повітря і був помічений у повітряному просторі Нікарагуа. Після цього він знову зник. Через три дні літак був знайдений у джунглях. Розбитий, кинутий, з розграбованим салоном. Але жодних слідів екіпажу, пасажирів або вантажу не виявлено. Чи були ті, хто вижив, чи, можливо, тіла, а також 400 кілограмів кокаїну, на думку слідчих, вивезли вертольотом наркокартелю.

В уламках було виявлено кілька кисневих балонів, два вогнегасники, iPad і мобільний телефон.

Літак наркоторговців розбився в болотах Гондурасу Фото: Соцсети

Наразі пристрої проходять експертизу. Вони можуть надати інформацію про маршрут, контакти або підготовку екіпажу. Саме повітряне судно зареєстровано на американську компанію. За даними Федерального управління цивільної авіації США (FAA), воно належить компанії Pacific Rim Management LLC із Давні, штат Каліфорнія, заснованій 2022 року.

Влада Гондурасу, Нікарагуа і Венесуели проводить спільне розслідування. Вона підозрює, що знищений літак міг бути частиною міжнародної наркомережі. Слідчі також вивчають можливі зв'язки і паралелі з відомими маршрутами контрабанди в Центральній Америці.

Нагадаємо, раніше в Колумбії поліція вперше захопила безпілотний підводний човен наркоторговців з антеною Starlink.

А в Еквадорі відомого наркобарона, якого шукали кілька місяців після втечі з в'язниці, знайшли завдяки його маленькій доньці.