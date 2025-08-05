"Пуститися берега" в Індії: два вчителі вирішили заробити й організували заборонений бізнес

Двох викладачів природничих наук заарештували в Раджастані. На орендованій квартирі вони організували виробництво мефедрону, надихнувшись відомим серіалом.

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У дивному реальному інциденті, що нагадує про популярний серіал "Пуститися берега", у липні 2025 року в Раджастані було заарештовано двох вчителів природничих наук за організацію лабораторії з виробництва мефедрону (МД) в орендованій квартирі. Обидва були добре знайомі з хімією і раніше працювали викладачами, повідомляє India Herald.

Трейлер серіалу "Пуститися берега"

Вчителі використовували свої академічні знання для виробництва синтетичних наркотиків. Їхню нарколабораторію виявила місцева влада під час планового рейду. Там знайшли лабораторне обладнання, хімічні прекурсори і готові наркотики. Справа швидко привернула суспільну увагу через разючу схожість із вигаданою історією вчителя хімії Волтера Вайта, який став наркобароном із серіалу "Пуститися берега".

Відомо, що 25-річний Манодж Бхаргав був одним із найкращих учителів місцевої школи. А 35-річний Індрідріджит Бішной також був репетитором з фізики.

Індійські вчителі почали виробництво наркотиків, надихнувшись серіалом "Пуститися берега"

За даними Національного центру по боротьбі з наркотиками, Бхаргав і Бішной, які приїхали із сусідніх сіл району і вже торгували героїном, подивилися серіал "Пуститися берега" торік і вирішили почати експериментувати з промисловими хімікатами, доступними на місцевому ринку.

Трохи більше двох місяців тому вони, як стверджується, орендували квартиру за 10 000 рупій (близько 5 тисяч гривень) і перетворили її на свою лабораторію, де кожні вихідні виготовляли MD. Незабаром вони, як стверджується, зібрали достатньо обладнання для виробництва МД у великих кількостях.

10 липня, через два дні після арешту Бхаргава і Бішноя, був затриманий чоловік, ідентифікований як Ашиш Раті. За даними поліції, Раті і його дружина Сімран продавали наркотики, які, імовірно, виробляли Бхаргав і Бішной.

Проти обох, імовірно, порушено понад 20 кримінальних справ. Раті звільнили під заставу за однією з них лише за день до арешту в цій справі. Сімран перебуває в бігах, повідомили офіційні особи.

ЗМІ трохи роздули історію, розповівши, що було виявлено величезну кількість мефедрону. Але виявилося, що під час рейду було вилучено лише 780 грамів наркотику, а загальний обсяг виробництва оцінювали приблизно в 5 кілограмів — вочевидь не нарковиробництво в промислових масштабах.

Нагадаємо, іспанські медики скаржаться на туристів, які масово передозуються наркотиками на Ібіці. Через це місцева швидка допомога працює на межі можливостей і не встигає реагувати на інші виклики.

А в болотах Гондурасу було виявлено літак-привид зі США, який перевозив великі партії наркотиків.