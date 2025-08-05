"Пуститися берега" в Індії: два вчителі вирішили заробити й організували заборонений бізнес
Двох викладачів природничих наук заарештували в Раджастані. На орендованій квартирі вони організували виробництво мефедрону, надихнувшись відомим серіалом.
У дивному реальному інциденті, що нагадує про популярний серіал "Пуститися берега", у липні 2025 року в Раджастані було заарештовано двох вчителів природничих наук за організацію лабораторії з виробництва мефедрону (МД) в орендованій квартирі. Обидва були добре знайомі з хімією і раніше працювали викладачами, повідомляє India Herald.
Вчителі використовували свої академічні знання для виробництва синтетичних наркотиків. Їхню нарколабораторію виявила місцева влада під час планового рейду. Там знайшли лабораторне обладнання, хімічні прекурсори і готові наркотики. Справа швидко привернула суспільну увагу через разючу схожість із вигаданою історією вчителя хімії Волтера Вайта, який став наркобароном із серіалу "Пуститися берега".
Відомо, що 25-річний Манодж Бхаргав був одним із найкращих учителів місцевої школи. А 35-річний Індрідріджит Бішной також був репетитором з фізики.
За даними Національного центру по боротьбі з наркотиками, Бхаргав і Бішной, які приїхали із сусідніх сіл району і вже торгували героїном, подивилися серіал "Пуститися берега" торік і вирішили почати експериментувати з промисловими хімікатами, доступними на місцевому ринку.
Трохи більше двох місяців тому вони, як стверджується, орендували квартиру за 10 000 рупій (близько 5 тисяч гривень) і перетворили її на свою лабораторію, де кожні вихідні виготовляли MD. Незабаром вони, як стверджується, зібрали достатньо обладнання для виробництва МД у великих кількостях.
10 липня, через два дні після арешту Бхаргава і Бішноя, був затриманий чоловік, ідентифікований як Ашиш Раті. За даними поліції, Раті і його дружина Сімран продавали наркотики, які, імовірно, виробляли Бхаргав і Бішной.
Проти обох, імовірно, порушено понад 20 кримінальних справ. Раті звільнили під заставу за однією з них лише за день до арешту в цій справі. Сімран перебуває в бігах, повідомили офіційні особи.
ЗМІ трохи роздули історію, розповівши, що було виявлено величезну кількість мефедрону. Але виявилося, що під час рейду було вилучено лише 780 грамів наркотику, а загальний обсяг виробництва оцінювали приблизно в 5 кілограмів — вочевидь не нарковиробництво в промислових масштабах.
Нагадаємо, іспанські медики скаржаться на туристів, які масово передозуються наркотиками на Ібіці. Через це місцева швидка допомога працює на межі можливостей і не встигає реагувати на інші виклики.
А в болотах Гондурасу було виявлено літак-привид зі США, який перевозив великі партії наркотиків.