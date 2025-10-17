21 год без ответов: полиция заявила о прорыве в деле "женщины с немецкими ключами" (фото)

В июле 2004 года полиция Нидерландов обнаружила тело женщины, личность которой не могли установить в течение более 20 лет. Среди ее вещей были найдены ключи немецкого производства, что и дало название этому делу.

В октябре 2025 года Интерпол совершил прорыв в загадочном деле гибели неизвестной и назвал ее имя, говорится в заявлении организации.

История этого расследования началась 4 июля 2004 года, когда житель Нидерландов обнаружил тело неизвестной женщины среди песчаных дюн в заповеднике Мейендел близ Гааги. Погибшая была одета в несколько слоев одежды, нетипичных для летней поры, а явных следов борьбы на теле не было найдено.

Кроме того, найденные при ней очки, ключи и одежда указывали на немецкое происхождение. Копы пытались найти подсказку к установлению личности погибшей, и именно ключ мог вывести полицию на новые данные.

Відео дня

Ключи производства ФРГ дали название громкому делу Фото: Открытые источники

Правоохранители смогли по номеру серии ключей выйти на компанию в городе Ботроп, расположенного вблизи нидерландской границы. Однако здесь копов постигла неудача — архивы компании сгорели в пожаре, что усложнило поиски.

В течение двадцати лет дело, которое зашло в тупик, не имело значительных прорывов. Копы создали официальную карточку о погибшей, где изложили все детали дела, надеясь когда-то получить новые данные о погибшей.

В 2023-м команда специалистов Интерпола создала проект "Узнай меня" (Indetify Me), который занимался установлением имен погибших женщин в Европе. Это дало делу новый импульс: копы ФРГ и Нидерландов начали активно освещать дело неизвестной, после чего получали сотни сообщений. В один из таких дней до правоохранителей дошло известие о немке, пропавшей 20 лет назад.

Следователи проверили информацию и провели ДНК-анализ. Результат окончательно подтвердил личность "женщины с немецкими ключами" — это была Ева Мария Поммер, которой было 35 лет на момент гибели.

"Женщиной с немецкими ключами" была жительница ФРГ Ева Мария Поммер

"Эта идентификация — не просто этап в нашей кампании. Это доказательство того, чего мы можем достичь, когда страны работают вместе", — отметил генеральный секретарь Интерпола Вальдеси Уркиза.

Сейчас правоохранители не приблизились к окончательной разгадке в этом деле, а потому пытаются раскрыть больше деталей о погибшей. Копы имеют несколько версий причин смерти — убийство, самоубийство или несчастный случай, однако ни одна из них не нашла полной доказательной базы.

Также полиции придется установить, как женщина оказалась в заповеднике, почему летом на ней была куча одежды, как она погибла и кто мог ее видеть в последний раз. Интерпол добавил, что будет благодарен всем, кто знал госпожу Поммер, чтобы предоставить больше деталей о ее жизни до момента гибели.

Ранее Фокус рассказывал, как гугл-карты раскрыть дело исчезновения женщины. Именно тогда копы решили привлечь интернет и нашли подсказку к разгадке этого дела.

Впоследствии стало известно о загадочном деле исчезновения мужчины 28 лет назад. Пастух случайно нашел тело местного, которого не могли найти почти три десятилетия.