Недешеве задоволення: пасажири розкрили головний секрет, як серйозно заощадити під час круїзу

Пасажири морських круїзів поділилися порадою, яка, за їхніми словами, допомагає уникнути зайвих витрат під час подорожі.

Йдеться про, здавалося б, простий захід — заздалегідь зібрати аптечку з необхідними безрецептурними препаратами. Про це повідомляє видання Unilad.

Мандрівники все частіше стикаються з несподівано високими цінами на ліки та засоби першої необхідності на борту круїзних лайнерів. Багато хто зізнається, що навіть елементарні препарати можуть коштувати в кілька разів дорожче, ніж на суші, а в деяких випадках їх і зовсім неможливо придбати.

"Візьміть із собою всі безрецептурні ліки, які зможете згадати. Пластир, засоби від кашлю, знеболювальні, мазі з антибіотиком, сонцезахисний крем та інші аптечні дрібниці. На борту все це коштує надто дорого — якщо взагалі знайдеться", — радить один із досвідчених круїзерів.

Відео дня

Інші мандрівники додають, що дефіцит може стосуватися і гігієнічних засобів — таких як прокладки чи тампони.

"Моя аптечка мала трохи кумедний вигляд, але я була рада, що підготувалася заздалегідь", — зізналася одна з пасажирок.

Деякі учасники обговорення розповіли, що необхідність мати при собі медикаменти вони усвідомили лише після неприємних ситуацій. Так, один турист повідомив, що отримав травму під час купання в басейні. Звернення до медичного пункту обійшлося йому майже в 300 доларів.

"Тепер я завжди беру із собою базовий набір ліків", — зазначив він.

За словами постійних мандрівників, навіть прості засоби на кшталт жарознижувальних або антисептиків можуть виявитися вкрай корисними. А якщо потрібного препарату не виявиться під рукою, його можна попросити в інших пасажирів — багато хто готовий поділитися запасами.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Пасажирка літака перехитрила ліміт багажу, використавши своє тіло.

Момент відпочинку з видом на Середземне море обернувся для пасажирки круїзного лайнера Royal Caribbean несподіваним відкриттям.

Крім того, 50-річна жінка вирішила втілити свою мрію і переселилася на розкішний корабель, який три з половиною роки подорожуватиме світом.