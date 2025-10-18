Недешевое удовольствие: пассажиры раскрыли главный секрет, как серьезно сэкономить во время круиза
Пассажиры морских круизов поделились советом, который, по их словам, помогает избежать лишних расходов во время путешествия.
Речь идет о, казалось бы, простой мере — заранее собрать аптечку с необходимыми безрецептурными препаратами. Об этом сообщает издание Unilad.
Путешественники все чаще сталкиваются с неожиданно высокими ценами на лекарства и средства первой необходимости на борту круизных лайнеров. Многие признаются, что даже элементарные препараты могут стоить в несколько раз дороже, чем на суше, а в некоторых случаях их и вовсе невозможно приобрести.
"Возьмите с собой все безрецептурные лекарства, какие сможете вспомнить. Пластырь, средства от кашля, обезболивающие, мази с антибиотиком, солнцезащитный крем и другие аптечные мелочи. На борту все это стоит слишком дорого — если вообще найдется", — советует один из опытных круизеров..
Другие путешественники добавляют, что дефицит может касаться и гигиенических средств — таких как прокладки или тампоны.
"Моя аптечка выглядела немного забавно, но я была рада, что подготовилась заранее", — призналась одна из пассажирок.
Некоторые участники обсуждения рассказали, что необходимость иметь при себе медикаменты они осознали лишь после неприятных ситуаций. Так, один турист сообщил, что получил травму во время купания в бассейне. Обращение в медицинский пункт обошлось ему почти в 300 долларов.
"Теперь я всегда беру с собой базовый набор лекарств", — отметил он.
По словам постоянных путешественников, даже простые средства вроде жаропонижающих или антисептиков могут оказаться крайне полезными. А если нужного препарата не окажется под рукой, его можно попросить у других пассажиров — многие готовы поделиться запасами.
