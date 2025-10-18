Відпустка мрії закінчилася несподівано: сім'я отримала гігантський штраф за поїздку в Disneyland

Сім'я Редфорд із Ланкашира, відома як найбільша сім'я Великої Британії, опинилася в центрі судового розгляду після того, як вирішила влаштувати розкішний відпочинок у знаменитому тематичному парку Disney World у Флориді.

Ноель і Сью Редфорд, у яких 22 дитини, вирушили в подорож разом із дітьми та 11 онуками, щоб відсвяткувати 50-річчя Сью. Загальна вартість поїздки, що включала перельоти, проживання та паркові квитки, склала близько 70 тисяч доларів. У соціальних мережах сім'я ділилася знімками з поїздки, включно з фото з Дональдом Даком, демонструючи радість від відпочинку. Про це повідомляє видання Unilad.

Однак свято затьмарилося юридичними наслідками. Пару визнали винною в порушенні правил відвідування школи: з 24 березня до 1 травня 2025 року чотири їхні дитини не відвідували заняття. За кожну дитину подружжя отримало штраф у розмірі 88 доларів, а судові витрати додали ще 160 доларів на дитину — у підсумку до витрат на відпустку додалося 1024 долари.

Представник Ради графства Ланкашир пояснив, що такі заходи спрямовані на забезпечення регулярного відвідування школи дітьми.

У Раді підкреслили, що закони про відвідуваність зрозумілі: відсутність у школі допускається тільки з поважних причин. Рішення про санкції ухвалює суд, а місцеві органи влади мають право виписувати штрафи за запитом шкіл.

Незважаючи на юридичні труднощі, сім'я Редфорд продовжує ділитися враженнями від подорожі та показує, що навіть найсуворіший штраф не може перешкодити великим святам.

