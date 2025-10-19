Наречений зрадив жінці із сусідкою перед весіллям: 8 років потому продовжується розплата (фото)

Мешканка Британії розповіла, що її наречений зрадив з їхньою сусідкою, що призвело до кінця заручин. Однак жінка була настільки рішучою відплатити невірному чоловіку, що помста триває й досі.

Вона говорить, що навіть через вісім років після подій продовжує мститися, залучивши до цього сестру колишнього, йдеться в останньому випуску відомого подкасту It’s A Girl Thing.

Ведучі шоу Люсі й Ебоні отримали листа від анонімної підписниці, яка розповіла про свою історію. За шість місяців до весілля вона виявила, що її наречений зраджував із сусідкою.

"За два тижні до весілля його дружба зізнався мені у всьому. Весілля ми скасували, а його родина була в люті", — розповідає жінка, додавши, що після розриву не залишила ситуацію без "відплати".

Вона розповідає, що після восьми років жінка досі дає номер свого колишнього всім дивним хлопцям, які до неї клеяться. Він уже двічі змінював номер, бо не витримував потоку дзвінків і повідомлень.

"Але кожного разу його сестра надсилає мені новий номер. Схоже, його сестра тримає зло на брата", — іронічно розповіла британка.

Колишній досі отримує дзвінки та повідомлення через свій вчинок Фото: Pixels

Жінка каже, що наразі сестра її колишнього теж "дає прочухана" братові. Коли виявилося, що він неодноразово зраджував з іншими, то родичка вирішила влаштувати "гострий забіг".

"Вона вивернула всі його велосипедні шорти навиворіт, узяла гострий чилі, розрізала навпіл і натерла ним усі м’які вставки зсередини. А потім акуратно склала шорти назад у шухляду. Велосипедисти ж не носять спідньої білизни під лайкрою — тому він відчув усе на повну", — пише героїня історії, додавши, що сестра також "попрацювала" над зубною щіткою.

Попри його лють від цих ситуацій, підписниця популярного подкасту говорить, що має повне право "відплатити" за образу та не забула того приниження.

"Він мав пройти те, через що пройшла я, і як це бути обманутою. Тому вважаю, що він має вигрібати за мої страждання, біль та відчай", — додала героїня історії.

Реакція соцмереж

У коментарях до цієї історії, користувачі захоплено коментують цю історію. Вони згодні з тим, що така "падлюка" має розплатитися за свій вчинок.

"Хочу досягти такого рівня дріб’язкової помсти!";

"Те, що сестра бере участь — просто ідеально!";

"Він — падлюка. А тому має вигрібати";

"Вважаю, що він повинен нарешті зрозуміти, що карма наздоганяє".

