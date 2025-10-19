Жених изменил женщине с соседкой перед свадьбой: 8 лет спустя продолжается расплата (фото)

Жительница Британии рассказала, что ее жених изменил с их соседкой, что привело к концу помолвки. Однако женщина была настолько решительной отплатить неверному мужу, что месть продолжается до сих пор.

Она говорит, что даже спустя восемь лет после событий продолжает мстить, привлекая к этому сестру бывшего, говорится в последнем выпуске известного подкаста It's A Girl Thing.

Ведущие шоу Люси и Эбони получили письмо от анонимной подписчицы, которая рассказала о своей истории. За шесть месяцев до свадьбы она обнаружила, что ее жених изменял с соседкой.

"За две недели до свадьбы его друг признался мне во всем. Свадьбу мы отменили, а его семья была в ярости", — рассказывает женщина, добавив, что после разрыва не оставила ситуацию без "возмездия".

Она рассказывает, что после восьми лет женщина до сих пор дает номер своего бывшего всем странным парням, которые к ней клеятся. Он уже дважды менял номер, потому что не выдерживал потока звонков и сообщений.

"Но каждый раз его сестра присылает мне новый номер. Похоже, его сестра держит зло на брата", — иронично рассказала британка.

Бывший до сих пор получает звонки и сообщения из-за своего поступка Фото: Pixels

Женщина говорит, что сейчас сестра ее бывшего тоже "дает нагоняй" брату. Когда оказалось, что он неоднократно изменял с другими, то родственница решила устроить "острый забег".

"Она вывернула все его велосипедные шорты наизнанку, взяла острый чили, разрезала пополам и натерла им все мягкие вставки изнутри. А потом аккуратно сложила шорты обратно в ящик. Велосипедисты же не носят нижнего белья под лайкрой — поэтому он почувствовал все на полную", — пишет героиня истории, добавив, что сестра также "поработала" над зубной щеткой.

Несмотря на его ярость от этих ситуаций, подписчица популярного подкаста говорит, что имеет полное право "отплатить" за оскорбление и не забыла того унижения.

"Он должен был пройти то, через что прошла я, и как это быть обманутой. Поэтому считаю, что он должен выгребать за мои страдания, боль и отчаяние", — добавила героиня истории.

Реакция соцсетей

В комментариях к этой истории, пользователи восторженно комментируют эту историю. Они согласны с тем, что такая "сволочь" должна расплатиться за свой поступок.

"Хочу достичь такого уровня мелочной мести!";

"То, что сестра участвует — просто идеально!";

"Он — сволочь. А потому должен выгребать";

"Считаю, что он должен наконец понять, что карма настигает".

