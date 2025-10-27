"Доходить до абсурду": в одній країні зросло число "нетипових" ДТП (фото)

У валлійському містечку Понтіпридд одна похоронна служба відзначає зростання числа інцидентів під час траурних церемоній. Це трапляється під час проводів покійних в останню путь, які намагаються об'їхати нетерплячі водії.

Дедалі більше авто відмовляються чекати, поки процесія пройде, й намагаються "проскочити" між машинами з родичами померлого, повідомляє The Daily Star.

Похоронна служба Morgan Vowles із містечка Понтіпридд б’є на сполох, адже таких випадків стає все частіше. А інколи такі випадки стаються навіть під час церемоній із кінними кортежами.

"Це вже доходить до абсурду: люди ризикують спричинити аварію лише заради того, щоб виграти 30 секунд свого життя. А для когось поруч це — остання подорож", — кажуть у компанії.

Там нагадують, що повільний рух кортежу — це не формальність, а символ шани. В Morgan Vowles нагадують, що крім пошани покійному, правила дорожнього руху ніхто не скасовував.

Нетерплячі водії все частіше почали зривати похорони в Британії Фото: Pixels

"Кожна така поїздка — безцінна. Якщо вас дратує, що катафалк їде повільно — просто подумайте, що колись і вам хотілося б, щоб вас не обганяли на червоному. Ви завжди можете натиснути на газ, але смерть — це єдине, що нас точно дочекається", — відзначають в похоронному бюро.

Журналісти пишуть, що таких інцидентів з обгонами похоронних процесій стало все більше. За останні кілька років, кількість таких інцидентів вже стала регулярною щотижня: водії нехтують правилами руху, йдуть на обгін кортежу, часто не звертаючи увагу на червоне світло.

BBC відзначає, що 15 жовтня в валійському регіоні Ронта-Кінон-Тав невідомий вирішив не чекати проходу процесії та поїхав на обгін. Але буквально відразу водій зачепив катафалк на повороті, що призвело до "зірваного похорону, пошкодженої труни, шокованих родичів та £20 тисяч збитків" (1,12 млн грн).

Раніше Фокус розповідав про те, як чоловік після відпустки прийшов на власний похорон. В Аргентині чоловік прийшов на свій похорон, бо його мати вважала, що сина збила вантажівка, хоча у цей час він перебував у відпустці в іншому місті.

Згодом стало відомо, що жінка провела свій похорон ще за життя. Матері-одиначці з раком лікарі сказали, що їй залишилося жити кілька місяців, а організація "похорону за життя" допомогла їй зіткнутися з власною смертю.