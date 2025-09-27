"Я живий": чоловік після кількох днів відпустки прийшов на власний похорон

В Аргентині чоловік прийшов на свій похорон, бо його мати вважала, що сина збила вантажівка, хоча у цей час він перебував у відпустці в іншому місті.

Тіло, яке було у труні, належало зовсім іншій людині та не було належним чином ідентифіковане, пише Mirror.

18 вересня вантажівка збила молодого чоловіка. Наступного дня жінка заявила правоохоронцям, що впізнала у загиблому свого сина. Вона вказала на одяг і зовнішні риси. На цій підставі тіло передали для поховання без додаткової перевірки.

Під час поминальної служби "померлий" син повернувся додому і сказав: "Я живий!".

Як з'ясувалось, 22-річний чоловік кілька днів перебував у відпустці в місті Альдеретес, за сотні кілометрів від місця аварії, й не мав жодного уявлення про плутанину. Поліція одразу допитала чоловіка, а тіло, яке вже лежало в труні, відправили назад до моргу для повторної ідентифікації.

Експертиза встановила, що загиблим був 28-річний Максиміліано Енріке Акоста з міста Дельфін-Галло. Після цього тіло передали родині Акости.

Водночас з’ясувалося, що під час первинного повідомлення сім’ї Акости показали тіло іншої людини.

Генеральна прокуратура Аргентини вже розпочала внутрішнє розслідування. Правоохоронці мають з’ясувати, як саме виникла низка помилок під час встановлення особи загиблого і чому тіло віддали чужій родині.

