"Я жив": мужчина после нескольких дней отпуска пришел на собственные похороны

В Аргентине мужчина пришел на свои похороны, потому что его мать считала, что сына сбил грузовик, хотя в это время он находился в отпуске в другом городе.

Тело, которое было в гробу, принадлежало совсем другому человеку и не было должным образом идентифицировано, пишет Mirror.

18 сентября грузовик сбил молодого человека. На следующий день женщина заявила правоохранителям, что узнала в погибшем своего сына. Она указала на одежду и внешние черты. На этом основании тело передали для захоронения без дополнительной проверки.

Во время поминальной службы "умерший" сын вернулся домой и сказал: "Я жив!".

Как выяснилось, 22-летний мужчина несколько дней находился в отпуске в городе Альдеретес, за сотни километров от места аварии, и не имел никакого представления о путанице. Полиция сразу допросила мужчину, а тело, которое уже лежало в гробу, отправили обратно в морг для повторной идентификации.

Экспертиза установила, что погибшим был 28-летний Максимилиано Энрике Акоста из города Дельфин-Галло. После этого тело передали семье Акосты.

В то же время выяснилось, что во время первичного сообщения семье Акосты показали тело другого человека.

Генеральная прокуратура Аргентины уже начала внутреннее расследование. Правоохранители должны выяснить, как именно возник ряд ошибок при установлении личности погибшего и почему тело отдали чужой семье.

