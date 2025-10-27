"Доходит до абсурда": в одной стране выросло число "нетипичных" ДТП (фото)

В валлийском городке Понтипридд одна похоронная служба отмечает рост числа инцидентов во время траурных церемоний. Это случается во время проводов усопших в последний путь, которые пытаются объехать нетерпеливые водители.

Все больше авто отказываются ждать, пока процессия пройдет, и пытаются "проскочить" между машинами с родственниками умершего, сообщает The Daily Star.

Похоронная служба Morgan Vowles из городка Понтипридд бьет тревогу, ведь таких случаев становится все чаще. А иногда такие случаи происходят даже во время церемоний с конными кортежами.

"Это уже доходит до абсурда: люди рискуют вызвать аварию только ради того, чтобы выиграть 30 секунд своей жизни. А для кого-то рядом это — последнее путешествие", — говорят в компании.

Там напоминают, что медленное движение кортежа — это не формальность, а символ уважения. В Morgan Vowles напоминают, что кроме уважения покойному, правила дорожного движения никто не отменял.

Нетерпеливые водители все чаще начали срывать похороны в Британии Фото: Pixels

"Каждая такая поездка — бесценна. Если вас раздражает, что катафалк едет медленно — просто подумайте, что когда-то и вам хотелось бы, чтобы вас не обгоняли на красном. Вы всегда можете нажать на газ, но смерть — это единственное, что нас точно дождется", — отмечают в похоронном бюро.

Журналисты пишут, что таких инцидентов с обгонами похоронных процессий стало все больше. За последние несколько лет, количество таких инцидентов уже стало регулярным каждую неделю: водители пренебрегают правилами движения, идут на обгон кортежа, часто не обращая внимание на красный свет.

BBC отмечает, что 15 октября в валлийском регионе Ронта-Кинон-Тав неизвестный решил не ждать прохода процессии и поехал на обгон. Но буквально сразу водитель зацепил катафалк на повороте, что привело к "сорванным похоронам, поврежденному гробу, шокированным родственникам и £20 тысяч убытков" (1,12 млн грн).

