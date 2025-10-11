Женщина провела свои похороны еще при жизни: что она хотела понять и увидеть (фото)

Матери-одиночке с раком 5 стадии врачи сказали, что ей осталось жить несколько месяцев. Организация "похорон за жизнь" помогла ей столкнуться с собственной смертью.

38-летняя Эйприл Фенк из Нового Орлеана устроила свои похороны при жизни, чтобы перед смертью увидеть родных. Об этом пишет Business Insider.

Похороны при жизни

"Когда мы с мамой увидели серебряное платье в витрине магазина, я поняла, что должна его купить. Я не выходила замуж в изысканном белом платье. И я пропустила свой школьный выпускной вечер. Но я собиралась посетить самую важную вечеринку своей жизни, и я хотела выглядеть как можно более гламурно. Это может показаться жутким, но я была полна решимости заявить о себе на своих похоронах при жизни", — рассказала Эйприл.

В июне 2024 года в возрасте 36 лет женщине поставили диагноз рак шейки матки. Впоследствии у нее был аномальный результат Папаниколау-теста, но, будучи занятой матерью-одиночкой трех мальчиков — Итана, которому сейчас 15 лет, Илая, которому 11 лет, и 6-летнего Эзры — Фэнк постоянно откладывала дальнейший осмотр.

Эйприл Фэнк с детьми Фото: Instagram

"Мое нежелание было смешано с моей напряженной работой хостес в популярном баре в Новом Орлеане, где я пыталась обеспечить свою семью. Однако тем летом, когда я работала в саду, я села, чтобы сделать небольшой перерыв между поливом растений. Когда я встала, из меня постоянно текла кровь. Я завернулась в одеяло и поехала в больницу. Мне сделали два переливания крови, прежде чем сделали осмотр таза и биопсию. Врач был прямолинейным: он сказал, что подозревает что-то серьезное, вероятно, рак. Ожидание результатов биопсии было мучительным. Тем не менее, я все отрицала, думая, что его опасения были беспочвенными", — вспоминает женщина.

Как узнали о болезни

Через две недели ее родители сопровождали женщину на прием к онкологу. Они были опустошены, когда специалист сказал, что у Фенк редкий рак шейки матки. Он сказал, что это агрессивный рак, и что ей осталось жить примерно год или полтора года, даже с лечением.

Дети наблюдали, как она проходила химиотерапию и теряла волосы. Было трудно объяснить им ситуацию, особенно самому маленькому Эзре.

"Мы вчетвером переехали к маме и папе, потому что так было легче. Я проходила химиотерапию, иммунотерапию и облучение девять месяцев подряд. Это было потрясающе и изнурительно. Я перешла от независимой мамы, которая бегала везде, к невероятно слабой. При росте 170 см я похудела до 58 кг. Затем на некоторое время все улучшилось. Казалось, что я хорошо реагирую, пока в июне этого года не почувствовала постоянную тупую боль, а также периодические колющие боли в одной из моих почек. Рак распространился", — говорит Эйприл.

Эйприл Фэнк с детьми Фото: Instagram

Организация похорон

Онколог сказал, что женщине, вероятно, осталось жить четыре с половиной месяца.

"Мой приоритет — моя семья, которая меня поддерживала на протяжении всего времени. В свои 25 лет я помню, как у меня была странная дискуссия с друзьями о том, как бы мы хотели, чтобы все было организовано, если бы нам поставили диагноз неизлечимая болезнь. Это был просто один из тех случайных разговоров. "Я ненавижу похороны, потому что они такие жалкие", — сказала я. "Все стоят и говорят о том, что они должны были бы сказать человеку перед смертью". Я сказала, что если бы я знала, что умираю, я бы устроила большую вечеринку и пригласила свою семью и друзей. Конечно, когда-то я никогда не представляла, что окажусь в таком положении", — рассказывает больная женщина.

Она начала планировать свои похороны заживо — почти сразу после получения последнего прогноза. Эйприл хотела вовремя сделать это так, чтобы это было одно из ее последних воспоминаний.

"Тем временем я хотела, чтобы люди, которых я люблю, помнили меня такой, какой я была, прежде чем я стала слишком слабой, чтобы попрощаться должным образом и ясно. Я забронировала место на вечер субботы, 20 сентября 2025 года, и пригласила 40 ближайших родственников и друзей. Я попросила их подготовить для меня рукописные письма. Моей целью было сделать это как можно более приватным. Мои сыновья были единственными детьми. Я хотела, чтобы они были в комнате, полной любящих людей, которые бы заверили их, что они не останутся одинокими после моей смерти", — признается Фенк.

Она также хотела поблагодарить каждого гостя за то, что он был частью ее жизни. В сам вечер все были одеты в элегантные наряды, как и сама Эйприл. Женщина сделала прическу и макияж, потому что хотела выглядеть лучше. Старший брат Эйприл даже начал похороны с тоста.

