Народжуватимуть разом: сестри-близнюки завагітніли з різницею в один день (фото, відео)

Мешканки Ліверпуля 30-річні сестри-близнючки Фей Шор і Алекс Мелія дізналися, що завагітніли з різницею всього в один день. Однак згодом лікарі ошелешили їх ще однією несподіванкою.

Медики також встановили, що обом жінкам доведеться народжувати практично в один день, повідомляє WhatstheJam.

Самі сестри розповідають, що звикли ділитися всім, але ніколи не уявляли, що розділять навіть дату пологів. Коли ж вони дізналися, що очікують своїх перших дітей, то виявили неочікуваний збіг дл ясебе.

Першою завагітніла Алекс, яка разом зі своїм чоловіком Томом подарували Фей фотографію з УЗД. А за кілька днів уже Фей відповіла взаємністю разом зі своїм чоловіком Метті, 30 років.

"Коли Алекс дізналася про вагітність, то вона здивувала мене красивою коробкою, в якій були її тест на вагітність і кілька фотографій. Наступного дня я зробила тест і не могла повірити, коли побачила результат. За кілька днів я повідомила сестрі новину та теж подарувала коробку, але наповнену маленькими подарунками для немовляти, зокрема боді з написом "No.1 Cousin", — згадує британка.

Фей говорить, що для обох сестер це був "особливий і емоційний момент", в якому вони абсолютно щасливі. Жінка каже, що пройти цей досвід разом означає, що він буде "неймовірним і дуже особливим".

Алекс і Фейс у юному віці Фото: TikTok

Самі сестри, як пишуть журналісти, мали проблеми з зачаттям — Алекс могла знадобитися процедура ЕКЗ, тоді як Фей мала полікістоз яєчників. Та стало неочікуване — обидві жінки завагітніли "природнім шляхом".

"Тож коли ми дізналися, що обидві завагітніли природним шляхом і одночасно, ми були шоковані, але абсолютно щасливі", — каже Алекс.

Водночас спочатку лікарі призначили дати пологів для сестер у різні дні — 7 листопада для Алекс та 13 листопада для Фей. Та згодом лікарі виявили гестаційний діабет, що означало необхідність провести стимулювання пологів на ранні терміни.

Тому Алекс планує пологи 31 жовтня, а Фей — наступного дня, 1 листопада. Фей припускає, що саме тому існує велика ймовірність, що їхні діти народяться в один день.

"Коли ми поділилися новиною, усі були здивовані та раді. Вони не могли повірити, що ми обидві очікуємо одночасно, особливо враховуючи, що це наші перші вагітності. Ми повідомили наші родини окремо, щоб кожна з нас мала свій особливий момент з чоловіком, і всі були щасливі за нас. Це було чудово — стільки підтримки та радості навколо нас", — каже британка.

Фей і Алекс очікують на появу дітей вже незабаром Фото: TikTok

Наразі сестри готуються до прийдешніх пологів і відзначають, що попри схожість у багатьох речах у житті та поведінці, вони є абсолютно різними. Зокрема кожна має свій характер і поведінку, стилі роботи з дітьми.

Також близнючки говорять, що не очікували та не планували такої синхронності з вагітністю. Тому припускають, що коли їм виповнилося 30 років, то відчули, що "готові до дітей і за збігом це сталося одночасно".

"Це щось справді особливе, що ми ніколи не забудемо. Ми дуже схожі в багатьох аспектах, але також доповнюємо одна одну. Кожна з нас має свої сильні сторони і підтримує одна одну у всьому. Стати мамою вперше вже саме по собі дуже важливий досвід, а робити це пліч-о-пліч робить його ще особливішим. Ми знаємо, що це щось, що завжди пам’ятатимемо і цінуватимемо", — резюмувала журналістам Фей.

