Будут рожать вместе: сестры-близнецы забеременели с разницей в один день (фото, видео)

Жительницы Ливерпуля 30-летние сестры-близняшки Фей Шор и Алекс Мелия узнали, что забеременели с разницей всего в один день. Однако впоследствии врачи ошарашили их еще одной неожиданностью.

Медики также установили, что обеим женщинам придется рожать практически в один и тот же день, сообщает WhatstheJam.

Сами сестры рассказывают, что привыкли делиться всем, но никогда не представляли, что разделят даже дату родов. Когда же они узнали, что ожидают своих первых детей, то обнаружили неожиданное совпадение для себя.

Первой забеременела Алекс, которая вместе со своим мужем Томом подарили Фей фотографию с УЗИ. А через несколько дней уже Фей ответила взаимностью вместе со своим мужем Мэтти, 30 лет.

"Когда Алекс узнала о беременности, то она удивила меня красивой коробкой, в которой были ее тест на беременность и несколько фотографий. На следующий день я сделала тест и не могла поверить, когда увидела результат. Через несколько дней я сообщила сестре новость и тоже вручила коробку, но наполненную маленькими подарками для младенца, в частности боди с надписью "No.1 Cousin", — вспоминает британка.

Фей говорит, что для обеих сестер это был "особенный и эмоциональный момент", в котором они абсолютно счастливы. Женщина говорит, что пройти этот опыт вместе означает, что он будет "невероятным и очень особенным".

Алекс и Фейс в юности Фото: TikTok

Сами сестры, как пишут журналисты, имели проблемы с зачатием — Алекс могла понадобиться процедура ЭКО, тогда как Фей имела поликистоз яичников. Но произошло неожиданное — обе женщины забеременели естественным путем.

"Поэтому когда мы узнали, что обе забеременели естественным путем и одновременно, мы были шокированы, но абсолютно счастливы", — говорит Алекс.

В то же время сначала врачи назначили даты родов для сестер в разные дни — 7 ноября для Алекс и 13 ноября для Фей. Но впоследствии врачи обнаружили гестационный диабет, что означало необходимость провести стимулирование родов на ранних сроках.

Поэтому Алекс планирует роды 31 октября, а Фей — на следующий день, 1 ноября. Фей предполагает, что именно поэтому существует большая вероятность, что их дети родятся в один день.

"Когда мы поделились новостью, все были удивлены и рады. Они не могли поверить, что мы обе ожидаем одновременно, особенно учитывая, что это наши первые беременности. Мы сообщили нашим семьям отдельно, чтобы каждая из нас имела свой особый момент с мужем, и все были счастливы за нас. Это было замечательно — столько поддержки и радости вокруг нас", — говорит британка.

Фей и Алекс ожидают появления детей уже в скором времени Фото: TikTok

Сейчас сестры готовятся к грядущим родам и отмечают, что несмотря на сходство во многих вещах в жизни и поведении, они абсолютно разные. В частности каждая имеет свой характер и поведение, стили работы с детьми.

Также близняшки говорят, что не ожидали и не планировали такой синхронности с беременностью. Поэтому предполагают, что когда им исполнилось 30 лет, то почувствовали, что готовы к детям, и по совпадению, "это произошло одновременно".

"Это что-то действительно особенное, что мы никогда не забудем. Мы очень похожи во многих аспектах, но также дополняем друг друга. Каждая из нас имеет свои сильные стороны и поддерживает друг друга во всем. Стать мамой впервые уже само по себе очень важный опыт, а делать это бок о бок делает его еще более особенным. Мы знаем, что это то, что всегда будем помнить и ценить", — резюмировала журналистам Фей.

