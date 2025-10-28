Майстра викликали полагодити старий комин: той відразу знайшов "причину" поломки (відео)

Підприємець у сфері нерухомості Ліам Ґровер отримав виклик щодо старого комину в одному з будинків. Чоловіку довелося розібрати ґратку, аби виявити причину несправності, що здивувало його та мережу.

Коли металеве покриття комина вдалося зняти, то Ліам знайшов те, чого там ніхто не очікував, що має бути. Своє відкриття "причини" британець показав у своєму Instagram.

Ролик став популярним — набрав понад 1 млн переглядів. На кадрах видно, як Ліам намагається зняти металеву панель і решітку, встановлені поверх каміна.

Спершу він трохи бореться з конструкцією, але потім підчіплює ніж під метал і зсуває пластину — решітка падає, а за нею і накривна панель. Коли металеве покриття вдалося зняти, стало видно нутрощі каміна — і там виявилося дещо, чого зовсім не мало бути.

Замість старих листів чи прихованих скарбів від попередніх власників, Ліам знайшов… голуба. Птах спокійно вийшов із каміна просто в кімнату, залишивши чоловіка в стані шоку від знахідки.

Будівельник обережно взяв голуба на руки, виніс його на вулицю й посадив на дах своєї машини, дозволивши птахові спокійно злетіти

"Завжди важливо знати, до кого дзвонити у будь-якій ситуації… але досі не впевнений, до кого можна було б звернутися цього разу", — іронічно написав Ліам.

Голуб опинився усередині комина Фото: Getty Images

Журналісти The Mirror вказують, що птахи іноді застрягають у складних місцях, як-от димар, закладений камін або навіть порожнина в стіні. За даними RSPCA (Королівського товариства захисту тварин), якщо дорослий птах застряг у вашому димоході, його можна обережно звільнити та випустити на вулицю вдень — якщо він не поранений.

Тому в RSPCA радять відчинити одне вікно або зовнішні двері, вимкнути світло й зашторити решту вікон, аби "не збивати птаха з пантелику". Якщо пернатий опиниться в комині, то слід відчинити всі вікна та двері, розсунути штори та вийти з кімнати на кілька годин, тоді пташка самостійно вибереться з пастки.

Якщо птаха не змогла вибратися самостійно, тоді слід викликати рятувальників чи ветеринарів. Адже після тривалого перебування в такому місці тварина може бути дезорієнтованою або навіть зазнати травми.

Реакція соцмереж

Коментатори були не менш здивовані побаченим. Багато хто запитував, скільки часу голуб провів у каміні, а інші просто дякували Ліаму за те, що він звільнив птаха.

"Дикий голуб! Дякую, що допоміг цьому малому. Я обожнюю голубів!";

"Сусіди, певно, здивувалися, коли побачили, як ти виходиш із дому з голубом у руках";

"Дякую, що не кинув його! Терпіти не можу, коли люди так роблять";

"Треба дати бідоласі час оговтатися, а вже потім хай летить".

