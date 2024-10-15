Моторошна знахідка в димарі шокувала жінку: поліції довелось опечатувати кімнату (фото)

Коли жінка виклала фото знахідки в інтернет, люди не змогли однозначно визначитися, що ж було знайдено в неї вдома.

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Поліції довелося опечатати одну із кімнат будинку жінки на ім'я Лорен Джонс після приголомшливої знахідки у будинку. У стінах за каміном вона знайшла фрагменти кісток. Фотографіями рештків вона поділилась у Facebook-групі під назвою "Our Old House".

Знайдені в каміні кістки Залишки кісток, знайдені в каміні Кістки, знайдені в каміні

Група спеціалізується на будинках, датованих періодом із 1700-х років до 1970-го. Здебільшого там можна знайти фотографії помешкань, але іноді трапляються моторошні знахідки.

"Це лише деякі з кісток, які поліція виявила вчора під час огляду нашого каміна та стін порожнини. Вони не можуть безпечно дістати їх більше, тому сказали, що кімната закрита, допоки не проаналізують рештки для визначення їх виду", — написала вона.

На думку Лорен Джонс, поліція була "непохитною в тому, що, судячи з однієї тільки щелепи, вони, ймовірно, взагалі не люди, попри те, що вони говорили, що багато інших виразні, як люди". Лорен "погодилася" з цим визначенням, поки "не провела багато годин учора ввечері" у пошуку "людських рештків" і "не натрапила на фотографію, яка майже ідентична знайденому ними фрагменту щелепи".

Жінка опублікувала зроблені фотографії та запитала учасників групи, чи вважають вони, що кістки, виявлені в її будинку, мають такий самий вигляд, як людські зображення на фото.

"Ми не думаємо, що це люди! І відчуваємо себе набагато спокійніше з цього приводу, але питання залишається: навіщо, чорт забирай, хтось видалив частину димаря, щоб засунути її в порожнину стіни?", — додала вона.

Більшість коментаторів вважали, що кістки належали тварині. Дехто навіть робив припущення, що щелепа схожа на кінську, поні, вівці або ж кози.

Раніше Фокус писав про те, як жінка в саду знайшла незвичайну знахідку. А нещодавно чоловік пішов збирати гриби й в лісі натрапив на щось дивовижне.