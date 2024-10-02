Жінка вирішила привести до ладу зарослий сад і зробила незвичайну знахідку (відео)

Жінка на ім'я Ліенн хотіла, щоб її діти отримали більше місця для ігор на задньому дворі. Те, що вона виявила під час прибирання, здивувало її саму і користувачів соцмереж.

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Жінка на ім'я Ліенн хотіла привести до ладу свій сад і звернулася по допомогу до садівника @gardenyardzmowing1982, який став своєрідною міською знаменитістю, допомагаючи людям, які опинилися в скрутному становищі. Про незвичайну знахідку стало відомо з відео, яким чоловік поділився в TikTok.

Жінка повірити не могла, що під зарослим газоном знаходилася доріжка з плит, яка проходила через весь двір. Бажаючи отримати більше місця просто неба для ігор своїх дітей, Ліенн звернулася до відомого в соцмережах садівника.

"Я не можу віддячити цій людині, він зробив сад для мене, мого партнера і моїх дітей, щоб вони могли безпечно грати. Він допоміг мені, і я йому безмежно вдячна. Цей сад був у поганому стані, але тепер тут можуть грати мої діти. Величезне вам спасибі", — написала вона.

Задній двір був "диким місивом із трави й бур'янів". Жінка зазначила, що сад був абсолютно непридатним для прогулянок дітей. Однак садівникові з мотокосою вдалося навести лад і виявити доріжку, що проходить через весь двір.

Багато користувачів TikTok були шоковані перетворенням саду.

"Ух ти, все було заховано, молодець, приголомшливо", "Приголомшливо, чесно кажучи, обожнюю дивитися такі відео", "Чудова робота", "Як завжди все добре зроблено", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік, який не зміг врятувати будинок від падіння в океан, отримав величезний штраф. Джош Ван-Еммерік уклав мішки з піском поверх інших матеріалів, призначених для боротьби з ерозією, залив їх бетоном і розклав каміння. Однак вжиті ним заходи не змогли захистити будинок від океанських хвиль.

Також стало відомо, що чоловік роздав майже все своє майно і живе на пустирі. Марк Бойл дійшов висновку, що в основі всіх проблем лежать гроші і вирішив повністю від них відмовитися. Чоловік продав будинок і відправився жити далеко від міста.