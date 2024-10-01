Чоловік, який не зміг врятувати будинок від падіння в океан, отримав величезний штраф (відео)

Джош Ван-Еммерік уклав мішки з піском поверх інших матеріалів, призначених для боротьби з ерозією, залив їх бетоном і розклав каміння. Однак вжиті ним заходи не змогли захистити будинок від океанських хвиль.

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31-річний Джош ВанЕммерік, який жив на Північному узбережжі Оаху (штат Гаваї, США), намагався врятувати свій будинок від падіння в океан, але не зміг і отримав судовий позов. Чоловікові також було виписано величезний штраф у грудні. Про це пише Metro.

На відео, знятому сусідом, зображений будинок, який розмивали на частини хвилі. Шматки дерева, металу та інших матеріалів залишилися розкиданими по пляжу.

Чоловік втратив свій будинок минулого тижня. Але на цьому його проблеми не закінчилися, адже штат Гаваї подав на ВанЕмеріка до суду через те, що той дозволив уламкам опинитися в океані та засмітити громадський пляж.

У позові стверджується, що відходи з будинку забруднили державну землю.

"24 вересня 2024 року великі фрагменти цементу, дерева, скла, електричних компонентів, арматури, геотекстильної тканини та інших невідомих твердих матеріалів вкрили державну територію від кордону ділянки до океану", — ідеться у скарзі.

Шматки дерева, металу та інших матеріалів залишилися розкиданими пляжем Фото: Instagram

Місцевий житель Кевін Макана Емері опублікував відео в Instagram, заявивши, що чиновники абсолютно нічого не роблять для запобігання ситуації з будинками, яка відбувається вже багато років. Він звинуватив державні органи у використанні екскаваторів для переміщення піску на пляжі в інтересах туристів, що, за його словами, порушує природний цикл. Він також висловив невдоволення штрафами, що накладаються на місцевих жителів, які намагаються захистити свою власність.

Видання зазначає, що в грудні Ван-Еммерік був оштрафований на 77 000 доларів за порушення правил контролю ерозії. Він уклав поліпропіленові мішки з піском поверх інших матеріалів, призначених для боротьби з ерозією, залив їх бетоном і розклав каміння. Тепер державна влада вимагає, щоб Джош очистив територію від сміття і відшкодував витрати.

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