Мужчина, который не смог спасти дом от падения в океан, получил огромный штраф (видео)

Джош Ван-Эммерик уложил мешки с песком поверх других материалов, предназначенных для борьбы с эрозией, залил их бетоном и разложил камни. Однако принятые им меры не смогли защитить дом от океанских волн.

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31-летний Джош ВанЭммерик, который жил на Северном побережье Оаху (штат Гавайи, США), пытался спасти свой дом от падения в океан, но не смог и получил судебный иск. Мужчине также был выписан огромный штраф в декабре. Об этом пишет Metro.

На видео, снятом соседом, запечатлен дом, который размывали на части волны. Куски дерева, металла и других материалов остались разбросанными по пляжу.

Мужчина потерял свой дом на прошлой неделе. Но на этом его проблемы не закончились, ведь штат Гавайи подал на ВанЭмерика в суд за то, что тот позволил обломкам оказаться в океане и замусорить общественный пляж.

В иске утверждается, что отходы из дома загрязнили государственную землю.

"24 сентября 2024 года крупные фрагменты цемента, дерева, стекла, электрических компонентов, арматуры, геотекстильной ткани и других неизвестных твердых материалов покрыли государственную территорию от границы участка до океана", — говорится в жалобе.

Куски дерева, металла и других материалов остались разбросанными по пляжу Фото: Instagram

Местный житель Кевин Макана Эмери опубликовал видео в Instagram, заявив, что государственные чиновники совершенно ничего не делают для предотвращения ситуации с домами, которая происходит уже много лет. Он обвинил государственные органы в использовании экскаваторов для перемещения песка на пляже в интересах туристов, что, по его словам, нарушает естественный природный цикл. Он также выразил недовольство штрафами, налагаемыми на местных жителей, которые пытаются защитить свою собственность.

Издание отмечает, что в декабре Ван-Эммерик был оштрафован на 77 000 долларов за нарушение правил контроля эрозии. Он уложил полипропиленовые мешки с песком поверх других материалов, предназначенных для борьбы с эрозией, залил их бетоном и разложил камни. Теперь государственные власти требуют, чтобы Джош очистил территорию от мусора и возместил расходы.

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