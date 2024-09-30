Старинный коттедж в горах в сельской местности назвали домом мечты интроверта (видео)

Здание расположено рядом с небольшим ручьем и малоиспользуемой дорогой. Ближайшая деревня находится почти в 10 километрах, что позволит потенциальным покупателям уединиться вдали от общества.

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Небольшой каменный коттедж в самом сердце шотландской горной сельской местности назвали домом мечты интроверта из-за его уединенного расположения в 6 милях от ближайшего населенного пункта. Об этом пишет Oddity Central.

Расположенный на холмах Сазерленда, Brae Cottage является традиционным коттеджем с гостиной, двумя спальнями, кухней и ванной комнатой, в которую поступает вода из природного источника. На участке расположены две хозяйственные постройки. Одна их них предназначена для хранения угля. К дому прилагаются также 2 акра земли.

Потенциальным покупателям нужно будет выложить 130 000 фунтов стерлингов за участок Фото: Oddity Central

Коттедж расположен рядом с небольшим ручьем и редко используемой дорогой. Ближайшая деревня находится в 6 милях (9,6 км), хотя на фотоснимках с дрона не видно никаких близлежащих поселений. Однако потенциальным покупателям нужно будет выложить 130 000 фунтов стерлингов за участок и возможность побыть в дали от цивилизации.

"Коттедж Brae расположен в потрясающем месте, рядом с ручьем, известным как Abhainn an r-Stratha Charnaig, который протекает через водопад Торболл и окружен потрясающими видами на холмы Creag Dail na Meine и Beinn Domhnaill. Однако прежде чем вы купите эту уединенную жемчужину, вам следует знать, что она нуждается в ремонте, так как в своем нынешнем состоянии "непригодна для жизни". На участке нет ни электричества, ни газа. Однако на дворе XXI век, и жизнь в автономном режиме не стоит на месте, так что этот дом может стать достойным проектом для настоящего интроверта", — говорится в объявлении о продаже.

Ранее Фокус сообщал, что дома в жилом районе хотят снести из-за проблем с почвой. Майкл Кеог, который прожил в одном из них четверть века, рассказал, что здания стали главной мишенью для вандалов и похитителей металла.

Также стало известно, что незнакомка получила права на дом стоимостью $4 млн без ведома владельца. Крейг Адамс продолжает жить в своем жилье вместе с женой, однако по документам оно больше ему не принадлежит. Новой владелицей стала Доун Мангам, которая указала мужчину как своего должника.