Старовинний котедж у горах у сільській місцевості назвали будинком мрії інтроверта (відео)

Будівля розташована поруч із невеликим струмком і маловикористовуваною дорогою. Найближче село розташоване майже за 10 кілометрів, що дасть змогу потенційним покупцям усамітнитися далеко від суспільства.

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Невеликий кам'яний котедж у самому серці шотландської гірської сільської місцевості назвали будинком мрії інтроверта через його відокремлене розташування за 6 миль від найближчого населеного пункту. Про це пише Oddity Central.

Розташований на пагорбах Сазерленда, Brae Cottage є традиційним котеджем із вітальнею, двома спальнями, кухнею і ванною кімнатою, в яку надходить вода з природного джерела. На ділянці розташовані дві господарські будівлі. Одна з них призначена для зберігання вугілля. До будинку додаються також 2 акри землі.

Потенційним покупцям потрібно буде викласти 130 000 фунтів стерлінгів за ділянку Фото: Oddity Central

Котедж розташований поруч із невеликим струмком і рідко використовуваною дорогою. Найближче село розташоване за 6 миль (9,6 км), хоча на фотознімках із дрона не видно жодних довколишніх поселень. Однак потенційним покупцям потрібно буде викласти 130 000 фунтів стерлінгів за ділянку і можливість побути далеко від цивілізації.

"Котедж Brae розташований у приголомшливому місці, поруч зі струмком, відомим як Abhainn an r-Stratha Charnaig, що протікає через водоспад Торболл, і оточений приголомшливими краєвидами на пагорби Creag Dail na Meine і Beinn Domhnaill. Однак перш ніж ви купите цю відокремлену перлину, вам слід знати, що вона потребує ремонту, оскільки у своєму нинішньому стані "непридатна для життя". На ділянці немає ні електрики, ні газу. Однак надворі XXI століття, і життя в автономному режимі не стоїть на місці, тож цей будинок може стати гідним проєктом для справжнього інтроверта", — йдеться в оголошенні про продаж.

Раніше Фокус повідомляв, що будинки в житловому районі хочуть знести через проблеми з ґрунтом. Майкл Кеог, який прожив в одному з них чверть століття, розповів, що будівлі стали головною мішенню для вандалів і викрадачів металу.

Також стало відомо, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму помешканні разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.