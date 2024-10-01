Подалі від зручностей: чоловік роздав майже все своє майно і живе на пустирі (фото)

Марк Бойл дійшов висновку, що в основі всіх проблем лежать гроші і вирішив повністю від них відмовитися. Чоловік продав будинок і відправився жити далеко від міста.

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45-річний Марк Бойл з Ірландії, який відмовився від грошей 17 років тому, тепер живе у віддаленому "будинку на пустирі" без водопроводу та електрики. Про це пише The Mirror.

Випускник факультету бізнесу та економіки спочатку збирався влаштуватися на роботу, але розмова з другом у 2007 році все змінила. Обговоривши деякі з найгостріших світових проблем, Марк дійшов висновку, що в основі всіх проблем лежать гроші й вирішив повністю від них відмовитися.

Спочатку чоловік продав свій будинок і переїхав у старий автофургон. Він був сповнений рішучості все змінити, але радикальні зміни далися йому нелегко. Спочатку Марк сумував за звичними йому зручностями, особливо за кавою.

Однак Марк не відмовився від свого наміру, і в міру того, як він вживався в новий спосіб життя, йому поступово ставало легше.

"Через кілька місяців усе стало дуже просто, я виконував усі свої повсякденні завдання. Як не дивно, останні два роки стали для мене найбільш насиченими в житті", — розповідав він.

Марк дійшов висновку, що в основі всіх проблем лежать гроші Фото: Daily Mirror

У 2017 році Марк переїхав у старий дерев'яний будинок у віддаленому місці, далеко від сучасних зручностей, таких як електрика, водопровід та інтернет. Він роздав 90 відсотків свого майна і вирішив жити далеко від суспільства. Чоловік, якого часто називають "людиною без грошей", часто пише про свій досвід для британських таблоїдів, докладно описуючи свої аспекти життя, в якому замість покупок він сам добуває їжу та ловить рибу.

"Моє колишнє життя в місті було доволі простим, але складалося з тисяч складних речей, таких як: смартфони, розетки та пластикові предмети. Тепер у мене досить важке життя, в якому мені доводиться робити все. Але воно того варте", — зазначив він.

Чоловік сподівається, що його історія надихне інших на те, щоб стати менш залежними від грошей Фото: Daily Mirror

Хоча Марк прекрасно розуміє, що його спосіб життя може припасти до смаку не всім, він сподівається, що його історія надихне інших на те, щоб стати менш залежними від грошей.

"Я не романтизую минуле чи майбутнє. Я знаю, який спосіб життя приносить мені найбільший спокій і задоволення. Жити без грошей набагато простіше, ніж бути вченим-ракетобудівником або хірургом у місті. Навіть перехід дороги в місті вимагає навігації. Якщо ви подумаєте про всі складнощі, які забезпечують функціонування міста, то це вимагає маси ресурсів і різних людей з різними навичками. Однак тут ви йдете доріжкою, а на узбіччі лежить кілька ягід, і ви їх збираєте. А на тій грядці, звідки ви завжди їх брали, є кілька овочів і ви збираєте їх. Усе не так уже й складно", — додав Марк.

Раніше Фокус повідомляв, що старовинний котедж у горах у сільській місцевості назвали будинком мрії інтроверта. Будівля розташована поруч із невеликим струмком і маловикористаною дорогою. Найближче село розташоване майже за 10 кілометрів, що дасть змогу потенційним покупцям усамітнитися далеко від суспільства.

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