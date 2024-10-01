Вдали от удобств: мужчина раздал почти все свое имущество и живет на пустыре (фото)

Марк Бойл пришел к выводу, что в основе всех проблем лежат деньги и решил полностью от них отказаться. Мужчина продал дом и отправился жить вдали от города.

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45-летний Марк Бойл из Ирландии, отказавшийся от денег 17 лет назад, теперь живет в отдаленном "доме на пустыре" без водопровода и электричества. Об этом пишет The Mirror.

Выпускник факультета бизнеса и экономики изначально собирался устроиться на работу, но разговор с другом в 2007 году все изменил. Обсудив некоторые из самых острых мировых проблем, Марк пришел к выводу, что в основе всех проблем лежат деньги и решил полностью от них отказаться.

Сначала мужчина продал свой дом и переехал в старый автофургон. Он был полон решимости все изменить, но радикальные перемены дались ему нелегко. Поначалу Марк скучал по привычным ему удобствам, особенно за кофе.

Однако Марк не отказался от своей затеи, и по мере того, как он вживался в новый образ жизни, ему постепенно становилось легче.

"Через несколько месяцев все стало очень просто, я выполнял все свои повседневные задачи. Как ни странно, последние два года стали для меня самыми насыщенными в жизни", — рассказывал он.

Марк пришел к выводу, что в основе всех проблем лежат деньги Фото: Daily Mirror

В 2017 году Марк переехал в старый деревянный дом в отдаленном месте, вдали от современных удобств, таких как электричество, водопровод и интернет. Он раздал 90 процентов своего имущества и решил жить вдали от общества. Мужчина, которого часто называют "человеком без денег", часто пишет о своем опыте для британских таблоидов, подробно описывая свои аспекты жизни, в которой вместо покупок он сам добывает пищу и ловит рыбу.

"Моя прежняя жизнь в городе была довольно простой, но состояла из тысяч сложных вещей, таких как: смартфоны, розетки и пластиковые предметы. Теперь у меня довольно трудная жизнь, в которой мне приходится делать все. Но оно того стоит", — отметил он.

Мужчина надеется, что его история вдохновит других на то, чтобы стать менее зависимыми от денег Фото: Daily Mirror

Хотя Марк прекрасно понимает, что его образ жизни может прийтись по вкусу не всем, он надеется, что его история вдохновит других на то, чтобы стать менее зависимыми от денег.

"Я не романтизирую прошлое или будущее. Я знаю, какой образ жизни приносит мне наибольший покой и удовлетворение. Жить без денег гораздо проще, чем быть ученым-ракетостроителем или хирургом в городе. Даже переход дороги в городе требует навигации. Если вы подумаете обо всех сложностях, которые обеспечивают функционирование города, то это требует массы ресурсов и разных людей с разными навыками. Однако здесь вы идете по дорожке, а на обочине лежит несколько ягод, и вы их собираете. А на той грядке, откуда вы всегда их брали, есть несколько овощей и вы собираете их. Все не так уж сложно", — добавил Марк.

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