Женщина решила привести в порядок заросший сад и сделала необычную находку (видео)

Женщина по имени Лиэнн хотела, чтобы ее дети получили больше места для игр на заднем дворе. То, что она обнаружила во время уборки, поразило ее саму и пользователей соцсетей.

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Женщина по имени Лиэнн, хотела привести в порядок свой сад и обратилась за помощью к садоводу @gardenyardzmowing1982, который стал своего рода городской знаменитостью, помогая людям, попавшим в затруднительное положение. О необычной находке стало известно из видео, которым мужчина поделился в TikTok.

Женщина поверить не могла, что под заросшим газоном находилась дорожка из плит, которая проходила через весь двор. Желая получить больше места под открытым небом для игр своих детей, Лиэнн обратилась к известному в соцсетях садоводу.

"Я не могу отблагодарить этого человека, он сделал сад для меня, моего партнера и моих детей, чтобы они могли безопасно играть. Он помог мне, и я ему бесконечно благодарна. Этот сад был в плохом состоянии, но теперь здесь могут играть мои дети. Огромное вам спасибо", — написала она.

Задний двор представлял собой "дикое месиво из травы и сорняков". Женщина отметила, что сад был совершенно непригодным для прогулок детей. Однако садовнику с мотокосой удалось навести порядок и обнаружить дорожку, проходящую через весь двор.

Многие пользователи TikTok были поражены преображением сада.

"Ух ты, все было спрятано, молодец, потрясающе", "Потрясающе, честно говоря, обожаю смотреть такие видео", "Отличная работа", "Как всегда все хорошо сделано", — писали они.

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