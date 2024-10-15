Жуткая находка в дымоходе шокировала женщину: полиции пришлось опечатывать комнату (фото)

Когда женщина выложила фото находки в интернет, люди не смогли однозначно определиться, что же было найдено у нее дома.

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Полиции пришлось опечатать одну из комнат дома женщины по имени Лорен Джонс после шокирующей находки в стенах дома. В стенах за камином она нашла фрагменты костей. Фотографиями находок она поделилась она в Facebook-группе под названием "Our Old House".

Найденные в камине кости Остатки костей, найденные в камине Кости, найденные в камине

Группа специализируется на домах, датированных периодом с 1700-х годов до 1970 года. И хотя в большинстве там можно найти фотографии помещений, иногда попадаются жуткие находки.

"Это лишь некоторые из костей, которые полиция обнаружила вчера во время своего волнующего осмотра нашего камина и стен полости. Они не могут безопасно достать их больше, поэтому сказали, что комната закрыта, пока не проанализируют костей для определения их вида", — написала она.

По мнению Лорен Джонс, полиция была "непоколебимой в том, что, судя по одной только челюсти, они, вероятно, вообще не люди, несмотря на то, что они говорили, что многие другие определенно выглядят как люди". Лорен "согласилась" с этим определением, пока "не провела много часов вчера вечером" в поиске "человеческих останков" и "не наткнулась на фотографию, которая почти идентична найденному ими фрагменту челюсти".

Женщина опубликовала сделанные фотографии и спросила участников группы, считают ли они, что кости, обнаруженные в ее доме, имеют такой же вид, как человеческие изображения на фото.

"Мы не думаем, что это люди! И чувствуем себя гораздо спокойнее по этому поводу, но вопрос остается: зачем, черт возьми, кто-то удалил часть дымохода, чтобы засунуть ее в полость стены?", — добавила она.

Большинство комментаторов считали, что кости принадлежали животному. Некоторые даже делали предположение, что челюсть похожа на лошадиную, пони, овцы или козы.

Ранее Фокус писал о том, как женщина в саду нашла необычную находку. А недавно мужчина пошел собирать грибы и в лесу наткнулся на нечто удивительное.