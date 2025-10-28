Мастера вызвали починить старый дымоход: тот сразу нашел "причину" поломки (видео)

Предприниматель в сфере недвижимости Лиам Гроувер получил вызов относительно старого дымохода в одном из домов. Мужчине пришлось разобрать решетку, чтобы выявить причину неисправности, что поразило его и сеть.

Когда металлическое покрытие дымохода удалось снять, то Лиам нашел то, чего там никто не ожидал, что должно быть. Свое открытие "причины" британец показал в своем Instagram.

Ролик стал популярным — набрал более 1 млн просмотров. На кадрах видно, как Лиам пытается снять металлическую панель и решетку, установленные поверх камина.

Сперва он немного борется с конструкцией, но потом поддевает нож под металл и сдвигает пластину — решетка падает, а за ней и накрывная панель. Когда металлическое покрытие удалось снять, стали видны внутренности камина — и там оказалось кое-что, чего совсем не должно было быть.

Вместо старых писем или скрытых сокровищ от предыдущих владельцев, Лиам нашел... голубя. Птица спокойно вышла из камина прямо в комнату, оставив мужчину в состоянии шока от находки.

Строитель осторожно взял голубя на руки, вынес его на улицу и посадил на крышу своей машины, позволив птице спокойно взлететь

"Всегда важно знать, к кому звонить в любой ситуации... но до сих пор не уверен, к кому можно было бы обратиться на этот раз", — иронично написал Лиам.

Голубь оказался внутри дымохода Фото: Getty Images

Журналисты The Mirror указывают, что птицы иногда застревают в сложных местах, таких как дымоход, заложенный камин или даже полость в стене. По данным RSPCA (Королевского общества защиты животных), если взрослая птица застряла в вашем дымоходе, ее можно осторожно освободить и выпустить на улицу днем — если она не ранена.

Поэтому в RSPCA советуют открыть одно окно или наружную дверь, выключить свет и зашторить остальные окна, чтобы "не сбивать птицу с толку". Если пернатый окажется в камине, то следует открыть все окна и двери, раздвинуть шторы и выйти из комнаты на несколько часов, тогда птичка самостоятельно выберется из ловушки.

Если птица не смогла выбраться самостоятельно, тогда следует вызвать спасателей или ветеринаров. Ведь после длительного пребывания в таком месте, животное может быть деориентированным или даже получить травмы.

Реакция соцсетей

Комментаторы были не менее удивлены увиденным. Многие спрашивали, сколько времени голубь провел в камине, а другие просто благодарили Лиама за то, что он освободил птицу.

"Дикий голубь! Спасибо, что помог этому малышу. Я обожаю голубей!";

"Соседи, наверное, удивились, когда увидели, как ты выходишь из дома с голубем в руках";

"Спасибо, что не бросил его! Терпеть не могу, когда люди так делают";

"Надо дать бедняге время прийти в себя, а уж потом пусть летит".

