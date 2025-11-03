Сусідка була ошелешена запискою від "закоханої пари", яку знайшла на своєму авто (фото)

Мешканка Британії йшла до свого авто, коли побачила шматок паперу під двірником. Текст і посил записки вразив не тільки жінку, але також користувачів мережі.

Жінка говорить, що не розуміє мотивів поведінки сусідів, адже ніколи їм не створювала проблем, йдеться в дописі британки в Reddit.

Вона розповіла, що одного ранку перед поїздкою на роботу побачила аркуш паперу, притиснутий двірником її авто. Спершу жінка не зрозуміла, чим могла роздратувати сусідів, адже завжди паркується акуратно, дотримується правил і поважає чужий простір.

"Привіт. Ми розуміємо, що зручність — це прекрасно, але чи могли б ви не паркуватися між нами? Це порушує нашу парну енергію. Ми зовсім не проти, якщо ви займете кутове чи крайове місце. Мир і любов", — йдеться в тексті записки.

Записка від сусідів Фото: Reddit

Під повідомленням стояли імена (приховані з публікації) і зазначені марки їхніх машин — Mazda і Volkswagen Passat. Сама британка не зрозуміла, в чому суть такої поведінки сусідів.

"Знайшла вчора на лобовому склі записку від сусідів", — написала героїня історії, поставивши глузливий смайлик.

Реакція соцмереж

Користувачі Reddit були приголомшені від тексту записки. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Напиши у відповідь: "Вибачте, але моя аура найкраще вирівнюється саме тут". Можливо, тоді вони зрозуміють вашу позицію";

"Мені здається, це записка від ревнивого партнера. Один із них вирішив, що жінка паркується поруч не просто так, і "парна енергія" — це евфемізм для їхніх сварок";

"Коли я паркувався поруч із дівчиною, то жартував: "Дивись, наші машини дружать". Але ці люди — явно не жартують";

"Люди залишають цілі коридори машин між собою, а потім зляться, коли хтось туди паркується. Просто неймовірно".

