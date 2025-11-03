Соседка была ошарашена запиской от "влюбленной пары", которую нашла на своем авто (фото)
Жительница Британии шла к своему авто, когда увидела кусок бумаги под дворником. Текст и посыл записки поразил не только женщину, но также пользователей сети.
Женщина говорит, что не понимает мотивов поведения соседей, ведь никогда им не создавала проблем, говорится в заметке британки в Reddit.
Она рассказала, что однажды утром перед поездкой на работу увидела лист бумаги, прижатый дворником ее авто. Сначала женщина не поняла, чем могла разозлить соседей, ведь всегда паркуется аккуратно, соблюдает правила и уважает чужое пространство.
"Привет. Мы понимаем, что удобство — это прекрасно, но могли бы вы не парковаться между нами? Это нарушает нашу парную энергию. Мы совсем не против, если вы займете угловое или краевое место. Мир и любовь", — говорится в тексте записки.
Под сообщением стояли имена (скрытые из публикации) и указаны марки их машин — Mazda и Volkswagen Passat. Сама британка не поняла, в чем суть такого поведения соседей.
"Нашла вчера на лобовом стекле записку от соседей", — написала героиня истории, поставив насмешливый смайлик.
Реакция соцсетей
Пользователи Reddit были ошеломлены от текста записки. Больше всего поддержки получили следующие реплики:
- "Напиши в ответ: "Извините, но моя аура лучше всего выравнивается именно здесь". Возможно, тогда они поймут вашу позицию";
- "Мне кажется, это записка от ревнивого партнера. Один из них решил, что женщина паркуется рядом не просто так, и "парная энергия" — это эвфемизм для их ссор";
- "Когда я парковался рядом с девушкой, то шутил: "Смотри, наши машины дружат". Но эти люди — явно не шутят";
- "Люди оставляют целые коридоры машин между собой, а потом злятся, когда кто-то туда паркуется. Просто невероятно".
