Записка от незнакомца о прошлом дома напугала жильца: в комнате что-то есть (фото)

Житель Калифорнии (США) по имени Джейкоб поделился пугающей находкой. На двери своего дома он обнаружил загадочную рукописную записку от незнакомца.

История, которою он рассказал на популярном форуме Reddit, мгновенно стала вирусной в преддверии Хэллоуина.

18 июня мужчина заметил на своей двери листок из блокнота, оставленный пожилым человеком, который утверждал, что жил в этом доме в 1980-х годах.

"Здравствуйте, меня зовут (удалено). В начале 80-х я жил здесь. В дальней спальне произошло что-то странное. Мне стало интересно, происходит ли это сейчас. Думаю, это был призрак", — говорилось в записке.

Автор послания оставил свои контактные данные и предложил позвонить, "если знаки снова появятся".

"Честно говоря, записка на несколько дней напугала меня. Но за два года, что я здесь живу, ничего странного не происходило", — признался Джейкоб.

В записке утверждалось, что в доме происходили странные вещи Фото: Reddit

Реакция соцсетей

Позже мужчина опубликовал историю в разделе r/Weird, и пост быстро набрал более 26 тысяч лайков. Комментаторы по-разному отреагировали на жуткую находку: одни шутили, другие предлагали позвонить автору, чтобы его успокоить.

Пользователь Platitude_Platypus написал: "Бедняга, наверное, десятилетиями гадал, действительно ли здесь водятся призраки".

А другой добавил: "Письмо было безобидным, так что я бы просто позвонил ему и сказал, что все спокойно".

Несмотря на пугающую историю, сам Джейкоб отметил, что реакция пользователей оказалась "скорее трогательной, чем страшной". По его словам, некоторые даже предположили, что автор письма может быть давно потерянным родственником.

