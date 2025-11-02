Записка від незнайомця про минуле будинку налякала мешканця: у кімнаті щось є (фото)

Житель Каліфорнії (США) на ім'я Джейкоб поділився лякаючою знахідкою. На дверях свого будинку він виявив загадкову рукописну записку від незнайомця.

Історія, яку він розповів на популярному форумі Reddit, миттєво стала вірусною напередодні Геловіна.

18 червня чоловік помітив на своїх дверях листок із блокнота, залишений літньою людиною, яка стверджувала, що жила в цьому будинку в 1980-х роках.

"Здрастуйте, мене звуть (видалено). На початку 80-х я жив тут. У дальній спальні сталося щось дивне. Мені стало цікаво, чи відбувається це зараз. Думаю, це був привид", — йшлося в записці.

Автор послання залишив свої контактні дані і запропонував зателефонувати, "якщо знаки знову з'являться".

"Чесно кажучи, записка на кілька днів налякала мене. Але за два роки, що я тут живу, нічого дивного не відбувалося", — зізнався Джейкоб.

У записці стверджувалося, що в будинку відбувалися дивні речі Фото: Reddit

Реакція соцмереж

Пізніше чоловік опублікував історію в розділі r/Weird, і пост швидко набрав понад 26 тисяч лайків. Коментатори по-різному відреагували на моторошну знахідку: одні жартували, інші пропонували зателефонувати автору, щоб його заспокоїти.

Користувач Platitude_Platypus написав: "Бідолаха, напевно, десятиліттями гадав, чи справді тут водяться привиди".

А інший додав: "Лист був нешкідливим, тож я б просто зателефонував йому і сказав, що все спокійно".

Попри страшну історію, сам Джейкоб зазначив, що реакція користувачів виявилася "скоріше зворушливою, ніж страшною". За його словами, деякі навіть припустили, що автор листа може бути давно втраченим родичем.

