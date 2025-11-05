Підприємець від Бога: чоловік продав місце для реклами на весільному костюмі (відео)

31-річний французький стартапер Жоффруа Боне придумав оригінальний спосіб, як зробити своє весілля прибутковим і не потрапити в борги. Всю задумку підприємливий чоловік втілив на власному весіллі.

Місьє Боне запропонувавши компаніям розмістити рекламу на весільному костюмі, завдяки чому зібрав $12 тисяч (близько 482 тис. грн), повідомляє South China Morning Post.

За словами Жоффруа, він отримав десятки пропозицій від малих бізнесів і стартапів, яким сподобалася ідея поєднати романтику з маркетингом. Серед "спонсорів" опинилися місцева кав’ярня, ІТ-компанія, фірма з доставки квітів і навіть виробник шампанського.

Кожен бренд мав свою "зону" на костюмі — від лацканів до рукавів. Також деякі компанії заплатили додатково за згадку в Instagram-живому стрімі з церемонії.

Він додає, що загалом відгукнувся на пропозиції 26 компаній та стартапів. Загальні збори коштів склали майже $12 тисяч, а після сплати податків чоловік отримав близько трьох тисяч доларів (понад 125 тис. грн).

Відео дня

"Дехто казав, що це зіпсує романтичність моменту, але моя дружина мене підтримала. Ми обоє вважаємо, що це історія, яку розповідатимемо все життя", — каже француз.

За його словами, він не шкодує ні про секунду за своє рішення. Єдине, що його турбувало, так це той факт, що колишня дізналася про його весілля раніше, аніж він того б хотів.

Наразі журналісти вже охрестили чоловіка найпідприємливішим "нареченим Франції". Видання People вказує, що ідея місьє Боне доводить, що весілля з коханою людиною та жилка підприємця "здатні робити дива".

Реакція соцмереж

Водночас у мережі Жоффруа підтримали та називають найкреативнішим нареченим у світі. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Місьє, Ви прямо здивували мене. Але це крута ідея";

"Нереально круто";

"А мене тішить, що коли він опинився у скруті, його клепка допомогла весілля влаштувати, заплатити за свято за чужий кошт і ще й стати відомим";

"Хто казав, що це виглядає тупо? Всі весілля збиткові, це ж правда. А ви зробіть прибуткове";

"Тепер Ви поїдете на медовий місяць. Бажаю любові Вам і вашій коханій".

Раніше Фокус розповідав, як у нареченої почалася істерика під час весільної церемонії. Дівчині не сподобалося недороге столове срібло, яке подарував їй її брат разом із друзями.

Згодом стало відомо, що загадковий гість прийшов на весілля пари. Лише через кілька років пара з Шотландії кількарічні пошуки нарешті виявила, що цей чоловік робив у них на святкуванні.