Предприниматель от Бога: мужчина продал место для рекламы на свадебном костюме (видео)

31-летний французский стартапер Жоффруа Боне придумал оригинальный способ, как сделать свою свадьбу прибыльной и не попасть в долги. Всю задумку предприимчивый мужчина воплотил на собственной свадьбе.

Мисье Боне предложил компаниям разместить рекламу на свадебном костюме, благодаря чему собрал $12 тысяч (около 482 тыс. грн), сообщает South China Morning Post.

По словам Жоффруа, он получил десятки предложений от малых бизнесов и стартапов, которым понравилась идея совместить романтику с маркетингом. Среди "спонсоров" оказались местная кофейня, ИТ-компания, фирма по доставке цветов и даже производитель шампанского.

Каждый бренд имел свою "зону" на костюме — от лацканов до рукавов. Также некоторые компании заплатили дополнительно за упоминание в Instagram-живом стриме с церемонии.

Он добавляет, что в целом откликнулся на предложения 26 компаний и стартапов. Общие сборы средств составили почти $12 тысяч, а после уплаты налогов мужчина получил около трех тысяч долларов (более 125 тыс. грн).

"Некоторые говорили, что это испортит романтичность момента, но моя жена меня поддержала. Мы оба считаем, что это история, которую будем рассказывать всю жизнь", — говорит француз.

По его словам, он не жалеет ни о секунде за свое решение. Единственное, что его беспокоило, так это тот факт, что бывшая узнала о его свадьбе раньше, чем он того бы хотел.

Сейчас журналисты уже окрестили мужчину самым предприимчивым "женихом Франции". Издание People указывает, что идея мисье Боне доказывает, что свадьба с любимым человеком и жилка предпринимателя "способны делать чудеса".

Реакция соцсетей

В то же время в сети Жоффруа поддержали и называют самым креативным женихом в мире. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Мисье, Вы прямо удивили меня. Но это крутая идея";

"Нереально круто";

"А меня радует, что когда он оказался в беде, его смекалка помогла свадьбу устроить, заплатить за праздник за чужой счет и еще и стать известным";

"Кто говорил, что это выглядит тупо? Все свадьбы убыточные, это же правда. А вы сделайте прибыльную";

"Теперь Вы поедете на медовый месяц. Желаю любви Вам и вашей возлюбленной".

