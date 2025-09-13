Загадочный гость пришел на свадьбу пары: только годы спустя выплыла правда (фото)

Шотландская пара Джон и Мишель Уайли проводили церемонию свадьбы в ноябре 2021-го года, после которой заметили на фотографиях неизвестного на празднике. Многолетние поиски наконец привели к разгадке того, что этот человек делал у них на праздновании.

Оказалось, что им оказался 33-летний Эндрю Хеллиман, который просто перепутал локации проведения торжеств, пишет издание Metro.

Впервые пара заметила незнакомца на фотографиях после церемонии и даже попал в совместный кадр с женихом Джоном. Супруги не раз пытались выяснить, кто это, но ни родственники, ни друзья, ни подрядчики празднования не узнавали мужчину.

После нескольких лет безуспешных поисков случайная публикация в Facebook наконец открыла правду, и она оказалась забавной — в тот день должен был быть на совсем другой свадьбе вместе со своим партнером,

Мужчина сам откликнулся на пост невесты и признался, что в ноябре 2021-го года должен был исполнять роль "дружбы невесты" на празднике их подруги Микаэлы. Но его партнер сказал ему неправильное место проведения вместо отеля Carlton в одном городе, на самом деле свадьба проходила в отеле Great Western в Эйре.

Эндрю Хелиман на свадьбе Джона и Мишель Вайлов

Сам партнер поехал помогать невесте утром, поэтому Эндрю отправился сам. Увидев возле отеля волынку и гостей в праздничном наряде, он удостоверился, что пришел правильно.

"Меня не смутило, что я не узнаю ни одного лица. Когда зазвучала музыка и все поднялись встречать невесту, я вдруг осознал: "О боже, это не Микаэла!" Но выйти посреди церемонии не решился, поэтому тихонько отсидел весь обряд, стараясь не привлекать внимания", — рассказал мужчина.

После завершения он незаметно исчез и отправился на настоящую свадьбу, где, по его словам, стал почти такой же звездой вечера, как и невесты — всем хотелось услышать забавную историю о путанице. Тем временем Мишель и Джон получили свадебные фото и сразу заметили загадочного мужчину.

"Мы сразу спрашивали всех: кто это? Никто не знал", — вспоминает Мишель, и несколько лет ответа на этот вопрос не было, пока женщина не решилась.

Эндрю Халиман на свадьбе Фото: SWNS Четыре года спустя Мишель разгадала загадку гостя

Именно тогда она написала популярному британскому блогеру Даззи с просьбой распространить фото. И уже через два часа загадка разрешилась.

"Я просто не могла поверить. Это же такая невероятная история — подобное случается разве что в фильмах", — иронично рассказала шотландка

Недавно они с Эндрю впервые встретились, чтобы обменяться собственными воспоминаниями о том дне.

"Он замечательный парень, и мы точно останемся на связи. Наша свадьба и так была идеальной, а теперь имеет еще и веселый эпизод, который всех развлекает. Видимо, все сложилось именно так, как должно было быть", — признается женщина.

