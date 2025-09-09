Проклятие подружки: женщина уже 9 раз была в шаге от цели, но до сих пор не замужем (видео)

Жительница английского Ньюкасла Кайли Янг была свидетельницей на свадьбе подруг уже рекордные девять раз. Однако британка до сих пор не оказалась от фатой невесты, что остается ее самой большой мечтой.

Сама Кайли говорит, что чувствует себя "героиней из фильма 27 платьев", но не теряет надежды однажды предстать в роли невесты, рассказала об этом в своем ролике в TiktTok.

34-летняя медсестра примерила эту роль в пятилетнем возрасте, став подружкой невесты на свадьбе знакомых семьи. С тех пор, Кайли даже успела поддержать маму на ее брачной церемонии и еще семерых подруг.

"Я обожаю свадьбы и люблю быть подружкой. Это большая честь, когда тебя выбирают, потому что знают, что ты близкая подруга и всегда поможешь", — говорит Кайли изданию What's The Jam.

По ее словам, на протяжении последних девяти лет она становилась подружкой невесты каждый год, кроме двух "ковидных". Британка добавляет, что подруги зовут ее еще и потому, что знают — она умеет организовать яркую девичник.

Впрочем, такое "хобби" обходится недешево — только на празднование, обувь, прически и макияж она потратила примерно 5 тыс. фунтов (около 260 тыс. грн).

"Хорошо, что сами платья всегда оплачивали невесты, иначе я бы не потянула", — смеется она.

Впрочем, Кайли никогда не брала спутника на свадьбу, где была подружкой. Несмотря на юмор вокруг этой ситуации, женщина признается: она мечтает о собственной свадьбе.

"Все шутят: всегда подружка, но никогда невеста. Я хотела бы выйти замуж, но пока не загадываю наперед. Это должен быть человек, который добавит ценности моей жизни. После стольких раз в роли подружки было бы приятно стать невестой, хотя я не очень люблю быть в центре внимания. Возможно, даже сбегу без лишнего шума. Но было бы здорово, если бы все те подруги, которым помогала, стали моими подружками невесты", — искренне рассказывает британка.

