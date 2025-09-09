Прокляття подружки: жінка вже 9 разів була за крок до мети, але досі неодружена (відео)

Мешканка англійського Ньюкасла Кайлі Янг була дружкою на весіллі подруг уже рекордні дев'ять разів. Однак британка досі не опинилася від фатою нареченої, що залишається її найбільшою мрією.

Сама Кайлі каже, що почувається "героїнею з фільму 27 суконь", але не втрачає надії одного разу постати у роіл нареченої, розповіла про це у своєму ролику в TiktTok.

34-річна медсестра приміряла цю роль у п’ятирічному віці, ставши подружкою нареченої на весіллі знайомих родини. З того часу, Кайлі навіть встигла підтримати маму на її шлюбній церемонії та ще сімох подруг.

"Я обожнюю весілля і люблю бути подружкою. Це велика честь, коли тебе обирають, бо знають, що ти близька подруга й завжди допоможеш", — каже Кайлі виданню What’s The Jam.

За її словами, упродовж останніх дев’яти років вона ставала подружкою нареченої щороку, крім двох "ковідних". Британка додає, що подруги кличуть її ще й тому, що знають — вона вміє організувати яскраву дівич-вечірку.

Втім, таке "хобі" обходиться недешево — лише на святкування, взуття, зачіски та макіяж вона витратила приблизно 5 тис. фунтів (близько 260 тис. грн).

"Добре, що самі сукні завжди оплачували наречені, інакше я б не потягнула", — сміється вона.

Утім, Кайлі ніколи не брала супутника на весілля, де була подружкою. Попри гумор навколо цієї ситуації, жінка зізнається: вона мріє про власне весілля.

"Усі жартують: завжди подружка, але ніколи наречена. Я хотіла б вийти заміж, але поки що не загадую наперед. Це має бути людина, яка додасть цінності моєму життю. Після стількох разів у ролі подружки було б приємно стати нареченою, хоча я не дуже люблю бути в центрі уваги. Можливо, навіть утечу без зайвого галасу. Але було б чудово, якби всі ті подруги, яким допомагала, стали моїми подружками нареченої", — щиро розповідає британка.

