Супервірусний тренд: подруга показала "дивний" танок заради нареченої на весіллі (відео)

28-річна американка Наталія Кеніґ з міста Коламбус (штат Огайо) була дружкою на весіллі своєї найкращої подруги. А потім під час танців сталося неочікуване — дівчина почала видавати незвичні рухи, які швидко стали вірусними.

Американка каже, що коли показала нареченій дивний рух з танців, то вона попросила подругу виконати його на весіллі, що потрапило на відео в Tiktok.

Ролик з танцем став вірусним — набрав понад 80 млн переглядів. На відео видно, як жінка виходить на танцпол, гості сміються та підбадьорюють її. Раптом вона падає обличчям донизу, витягнувши руки вперед, і починає рухатися по підлозі дивним "павучим" рухом — схожим на повзання. Гості вибухають сміхом і аплодисментами, багато хто виглядає так, ніби взагалі не розуміє, що відбувається.

У коментарі Newsweek пані Кеніґ пояснила, що знайшла відео з "павучим танцем" у TikTok "кілька місяців тому". Коли вона показала рух нареченій, та наполягла: "Обов’язково зроби це на весіллі".

"Атмосфера була легкою й веселою, танцпол щойно відкрився — тож я вирішила, що це ідеальний момент, аби дебютувати. Усім сподобалося, і мене питали про цей танець решту вечора", — згадує вона.

Щодо несподіваної слави в інтернеті, Наталія каже, що ця вірусність є просто "божевіллям". Вона каже, що з чоловіком жартує про те, що якби стала зіркою мережі у 2015-му, то її точно б запросили на одне з популярних шоу.

Згодом пані Кеніґ виклала ще одне відео з докладним туторіалом "павучого танцю". За її словами, головний секрет — "усе в ногах".

Реакція соцмереж

Користувачі мережі водночас були розгублені й захоплені водночас. Вони впевнені, що успіх танцю полягає в його незвичності, але найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Як ти взагалі зрозуміла, що можеш таке зробити?";

"Дуже головна героїня весілля";

"Я шокований, що ти зробила це безкоштовно".

"Я в шоці, як це взагалі відбувається. Мабуть, тепер мені доведеться лягти на кухонну підлогу";

"Я люблю все, коли ми робимо щось незвичне".

