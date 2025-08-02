Жінка витратила години в дорозі на весілля: її вигнали через "дрібний шрифт" у запрошенні

Одна британка розповіла, що отримала запрошення від подруги з коледжа приїхали на її весілля. Жінка витратила 16 годин у дорозі до місця події, але потім її не впустили на місце урочистостей через фразу дрібним шрифтом у запрошенні.

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Героїня історії була шокована таким ставленням і розлючена через поведінку вже колишньої подруги, повідомляє Mirror.

За її словами, вони з нареченою були знайомі з коледжу, підтримували зв’язок час від часу, і вона була приємно здивована, отримавши запрошення на весілля. У ньому було зазначено місце, дата та стандартна фраза: "З нетерпінням чекаємо на святкування з вами!"

"Я оформила вихідний, витратила гроші на сукню, подарунок і дорогу. Це був довгий маршрут — пересадки, автобуси, потяг, який зайняв майже 16 годин. Я приїхала трохи втомлена, але збуджена" — розповідає деталі історії жінка.

Згодом вона разом з бойфрендом намагалася знайти місце в залі для вечері наречених, то їхні імена ніде не було на схемі розсадки в залі. Це вразило пару, яка пішла виясняти це питання з ведучим весілля.

"Підійшов головний у церемонії, попросив показати запрошення й заявив, що ми запрошені лише на вінчання та вечірні коктейлі. І що ми маємо піти. Це було написано мікроскопічним шрифтом — ми цього просто не помітили", — розповідає жінка.

Шоковані гості вийшли на вулицю та почули розмову нареченої. Та начебто випадково обмовилася комусь з гостей у розмові, що в тексті запрошення дрібним шрифтом було вказано, що на вечерю "запрошуємо лише найближчих", а тому інших там не планується.

Жінка зізнається, що не очікувала такого повороту подій та була приголомшена почути таку "новину"..

"Я була шокована. Мене ввічливо "відфутболили" цим текстом, бо це виявляється "сімейна подія". Тому я не повинна була тут бути і поїхала назад додому", — додала героїня історії, сказавши, що не планує більше підтримувати дружбу з нареченою.

Реакція соцмереж

Коментарі користувачів розділилися: одні засуджують наречену за пасивно-агресивну нещирість, інші ж вважають, що варто було уважніше читати запрошення. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Якщо не хочеш, щоб люди приходили — не надсилай запрошення!";

"Це найпасивно-агресивніше весільне запрошення, яке я коли-небудь бачив";

"Ви зробили все правильно. Вона була нечесною";

"Чому цей текст написали дрібним шрифтом? І що це за жадібність така?";

"Чесно, не весілля, а муки. Їхали 16 годин — і наче витерли ноги об тебе. Жах!".

Раніше Фокус повідомляв, що пара на весіллі шокувала своєю жадібністю. Подружжя в США вирішило проводити весілля влітку під час задушливої спеки, однак найбільшою бідою навіть не погодні умови.

Згодом стало відомо, як свекруха одягла ідентичну весільну сукню, як у нареченої. Весілля, яке мало стати найщасливішим днем у житті молодої пари, закінчилося скандалом через поведінку свекрухи.