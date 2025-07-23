Пара на весіллі шокувала своєю жадібністю: один з гостей розповів деталі "кошмарного свята"

Подружжя в США вирішило проводити весілля влітку під час задушливої спеки, однак найбільшою бідою навіть не погодні умови. Пара вирішила брати гроші з кожного з гостей за пляшки з водою під час урочистостей.

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Один з гостей розповів, що став свідком такого "весільного кошмару", деталі якого переповів у пості на Reddit.

Чоловік розповідає, що від самого початку весь процес був дуже нестерпним, бо навіть в запрошенні не було сказано нічого про дрескод і прийом гостей — лише час і місце проведення весілля.

"Від самого початку і до… навіть не до кінця, бо я пішов раніше — все було жахливо", — написав автор допису.

Далі чоловік додає, що все виглядало "як справжній кошмар": церемонія була довгою, а діти кричали та перебивали наречену весь час. Але це було лише початком, переповідає герой історії.

"Виявилося, весілля було на вулиці, вологий день, +35°C. Люди були в шортах, футболках і шльопанцях, інші — у довжелезних вечірніх сукнях. Одна жінка взагалі прийшла в повністю білій сукні. На цьому етапі я вже буквально потопав у власному поту і все, чого я хотів, одного — це води. Я вже й не слухав, що там відбувається попереду, бо весь час відганяв мух", — згадує гість.

Святкування відбувалося при +35 Фото: Freepik

Автор посту вказує, що як тільки дійшла його черга в барі, то почув, що він має заплатити два долари (84 грн) за пляшку з водою, однак потім він поглянув на вивіски та меню бару, а згодом — втратив дар мови.

"Я підводжу очі — і бачу табличку. Безкоштовних напоїв немає. Взагалі. Навіть води. Я трохи остовпів, але витягнув картку. А він мені каже: "Ой, вибачте, у нас лише готівка", — згадує чоловік.

Вишенькою на торті був десерт, над яким "роїлися мухи, і де не було не було ні тарілок, ні серветок, ні виделок, нічого". Чоловік каже, що бачив, як гості носили солодощі прямо в руках і був шокований від такого весілля.

"Мені щиро здалося, що це був якийсь жарт. Наче це щось нереальне. Напевно, надалі я просто відмовлятимусь від запрошень, у яких немає жодної конкретики", — резюмував автор посту.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту чоловіка, багато юзерів підтримали чоловіка — він мав усі підстави для обурення. Найбільше коментатори підтримали наступні репліки:

"Це не весілля було. Це була гра на виживання";

"Добре, що ніхто не знепритомнів від зневоднення. Я й радий, і здивований";

"Я голосно засміявся з людей, які несли десерти просто в руках";

"Це реально небезпечно — спека, жодної води, їжа, після якої може бути розлад";

"Була якось на весіллі в жахливу спеку. Нам наречена заборонила пляшки з водою на весіллі — бо вони, мовляв, не вписувались у її естетику. І все у спеку в 39°C".

Раніше Фокус повідомляв, як наречений кинув кохану та поїхав із шафером. Весільний день, який мав стати найщасливішим у житті нареченої, обернувся катастрофою.

Згодом стало відомо, як перший танець пари обернувся пожежею та потопом. Під час весілля в Сіднеї загорілася квіткова арка через феєрверки, а пожежна сигналізація увімкнула розбризкувачі, зіпсувавши прикраси та зал.