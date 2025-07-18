Перший танець на весіллі обернувся пожежею і потопом (відео)

На святі сталася НП. Під час весілля в Сіднеї (Австралія) загорілася квіткова арка через феєрверки. Пожежна сигналізація увімкнула розбризкувачі, зіпсувавши прикраси та зал.

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Пожежу вдалося швидко локалізувати. Попри пошкоджені декорації та затоплений танцпол, свято продовжилося. Про це пише Daily Star.

Те, що мало стати ідеальним днем, обернулося справжнім хаосом. Весілля Метью і Терези, що відбулося в популярному залі Renaissance Weddings and Events в Лідкомбі (Сідней, Австралія), було порушено несподіваною пожежею. Просто під час урочистості загорілася квіткова арка.

За свідченнями очевидців, причиною загоряння став феєрверк, запущений у приміщенні. Іскри потрапили в оформлену зеленню арку, що спричинило загоряння. Дивно, але ні молодята, ні гості не помітили пожежі: зал продовжував гриміти від оплесків і живої музики, наречений і наречена танцювати.

Коли спрацювала пожежна сигналізація, і стельові розбризкувачі почали поливати зал водою, ситуація остаточно вийшла з-під контролю. На кадрах, знятих відразу після інциденту, видно, як наречена стоїть посеред танцмайданчика з букетом у руках, спостерігаючи, як її "ідеальний день" буквально тоне в калюжах.

Незважаючи на пошкоджені декорації та затоплений танцпол, свято продовжилося Фото: TikTok

Попри зіпсовані декорації й вологий танцпол, вечірка продовжилася. Гості, як і належить, їли, пили і танцювали до глибокої ночі, з жартами про "Титанік", музикантів і барабанщиків, які не припинили грати ні на хвилину.

Пожежна служба Нового Південного Уельсу підтвердила, що отримала виклик, але серйозних наслідків вдалося уникнути — вогонь швидко загасили, а систему сигналізації запустили заново.

Цікаво, що це не перший випадок, коли Renaissance Weddings and Events опиняється в центрі скандалу через піротехніку. Ще 2013 року місцева рада звинуватила агентство в порушенні правил пожежної безпеки. Тоді у звіті вказувалося: "Потенційний ризик серйозного інциденту на об'єкті залишається значним". Цього разу, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Раніше Фокус повідомляв, що наречений кинув наречену на весільному прийомі й поїхав з шафером на машині молодят. День, який мав стати найщасливішим у житті дівчини, обернувся катастрофою. Наречений залишив новоспечену дружину прямо на прийомі, і поїхав на їхньому прикрашеному авто з шафером.

Також стало відомо, що мати нареченого з'явилася на церемонії у весільній сукні та вуалі. Весільна церемонія в одну мить перетворилася на виставу, коли жінка з'явилася в образі нареченої.