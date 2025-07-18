Первый танец на свадьбе обернулся пожаром и потопом (видео)

На празднике случилось ЧП. Во время свадьбы в Сиднее (Австралия) загорелась цветочная арка из-за фейерверков. Пожарная сигнализация включила разбрызгиватели, испортив украшения и зал.

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Пожар удалось быстро локализовать. Несмотря на поврежденные декорации и затопленный танцпол, праздник продолжился. Об этом пишет Daily Star.

Что должно было стать идеальным днем, обернулось настоящим хаосом. Свадьба Мэтью и Терезы, прошедшая в популярном зале Renaissance Weddings and Events в Лидкомбе (Сидней, Австралия), была нарушена неожиданным пожаром. Прямо во время торжества загорелась цветочная арка.

По свидетельствам очевидцев, причиной возгорания стал фейерверк, запущенный в помещении. Искры попали в оформленную зеленью арку, что вызвало возгорание. Удивительно, но ни молодожены, ни гости не заметили начавшийся пожар: зал продолжал греметь от аплодисментов и живой музыки, жених и невеста танцевать.

Когда сработала пожарная сигнализация, и потолочные разбрызгиватели начали поливать зал водой, ситуация окончательно вышла из-под контроля. На кадрах, снятых сразу после инцидента, видно, как невеста стоит посреди танцпола с букетом в руках, наблюдая, как ее "идеальный день" буквально тонет в лужах.

Несмотря на поврежденные декорации и затопленный танцпол, праздник продолжился Фото: TikTok

Несмотря на испорченные декорации и влажный танцпол, вечеринка продолжилась. Гости, как и положено, ели, пили и танцевали до глубокой ночи, с шутками о "Титанике", музыкантах и барабанщиках, не прекративших играть ни на минуту.

Пожарная служба Нового Южного Уэльса подтвердила, что получила вызов, но серьезных последствий удалось избежать — огонь быстро потушили, а систему сигнализации запустили заново.

Интересно, что это не первый случай, когда Renaissance Weddings and Events оказывается в центре скандала из-за пиротехники. Еще в 2013 году местный совет обвинил агентство в нарушении правил пожарной безопасности. Тогда в отчете указывалось: "Потенциальный риск серьезного инцидента на объекте остается значительным". На этот раз, к счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее Фокус сообщал, что жених бросил невесту на свадебном приеме и уехал с шафером на машине молодоженов. День, который должен был стать самым счастливым в жизни девушки, обернулся катастрофой. Жених оставил новоиспеченную супругу прямо на приеме, и уехал на их украшенном авто с шафером.

Также стало известно, что мать жениха появилась на церемонии в свадебном платье и вуали. Свадебная церемония в один миг превратилась в спектакль, когда женщина появилась в образе невесты.