Пара на свадьбе шокировала своей жадностью: один из гостей рассказал детали "кошмарного праздника"

Супруги в США решили проводить свадьбу летом во время удушающей жары, однако самой большой бедой даже не погодные условия. Пара решила брать деньги с каждого из гостей за бутылки с водой во время торжества.

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Один из гостей рассказал, что стал свидетелем такого "свадебного кошмара", детали которого пересказал в посте на Reddit.

Мужчина рассказывает, что с самого начала весь процесс был очень невыносимым, потому что даже в приглашении не было сказано ничего о дрескоде и приеме гостей — только время и место проведения свадьбы.

"С самого начала и до... даже не до конца, потому что я ушел раньше — все было ужасно", — написал автор сообщения.

Далее мужчина добавляет, что все выглядело "как настоящий кошмар": церемония была длинной, а дети кричали и перебивали невесту все время. Но это было только началом, рассказывает герой истории.

"Оказалось, свадьба была на улице, влажный день, +35°C. Люди были в шортах, футболках и шлепанцах, другие — в длиннющих вечерних платьях. Одна женщина вообще пришла в полностью белом платье. На этом этапе я уже буквально утопал в собственном поту и все, чего я хотел, одного — это воды. Я уже и не слушал, что там происходит впереди, потому что все время отгонял мух", — вспоминает гость.

Празднование происходило при +35 Фото: Freepik

Автор поста указывает, что как только дошла его очередь в баре, то услышал, что он должен заплатить два доллара (84 грн) за бутылку с водой, однако потом он посмотрел на вывески и меню бара, а затем — потерял дар речи.

"Я поднимаю глаза — и вижу табличку. Бесплатных напитков нет. Вообще. Даже воды. Я немного остолбенел, но вытащил карточку. А он мне говорит: "Ой, извините, у нас только наличные", — вспоминает мужчина.

Вишенкой на торте был десерт, над которым "роились мухи, и где не было не было ни тарелок, ни салфеток, ни вилок, ничего". Мужчина говорит, что видел, как гости носили сладости прямо в руках и был шокирован от такой свадьбы.

"Мне искренне показалось, что это была какая-то шутка. Как будто это что-то нереальное. Наверное, в дальнейшем я просто буду отказываться от приглашений, в которых нет никакой конкретики", — резюмировал автор поста.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту мужчины, многие пользователи поддержали мужчину — он имел все основания для возмущения. Больше всего комментаторы поддержали следующие реплики:

"Это не свадьба была. Это была игра на выживание";

"Хорошо, что никто не потерял сознание от обезвоживания. Я и рад, и удивлен";

"Я громко засмеялся с людей, которые несли десерты просто в руках";

"Это реально опасно — жара, никакой воды, еда, после которой может быть расстройство";

"Была как-то на свадьбе в ужасную жару. Нам невеста запретила бутылки с водой на свадьбе — потому что они, мол, не вписывались в ее эстетику. И все в жару в 39°C".

Ранее Фокус сообщал, как жених бросил любимую и уехал с шафером. Свадебный день, который должен был стать самым счастливым в жизни невесты, обернулся катастрофой.

Впоследствии стало известно, как первый танец пары обернулся пожаром и потопом. Во время свадьбы в Сиднее загорелась цветочная арка из-за фейерверков, а пожарная сигнализация включила разбрызгиватели, испортив украшения и зал.